Esapekka Lappi célèbre enfin sa deuxième victoire

Cette victoire marque le deuxième triomphe consécutif de Hyundai Motorsport, qui occupe désormais la première place du classement des constructeurs avec 87 points, en compagnie de Toyota. Thierry Neuville reste en tête du classement des pilotes après sa quatrième place, tandis qu'Ott Tänak s'est adjugé six points supplémentaires lors du Super Sunday.

Avec une fantastique avance en tête, Lappi et Ferm ont continué à se concentrer sur le prix ultime lors des trois dernières décisions du dimanche et ont remporté leur deuxième victoire en WRC. Les Finlandais ont su garder la tête froide sur 300,10 kilomètres de conditions piégeuses dans un rallye où la moindre erreur pouvait avoir de lourdes conséquences.

Lappi/Ferm ont profité d'être parmi les derniers équipages sur la route pour signer trois meilleurs temps vendredi au volant de leur Hyundai i20 N Rally1 Hybrid et s'installer en tête du classement. Samedi, il s'agissait de prendre un minimum de risques pour consolider le leadership, ce qui était également la stratégie adoptée dimanche. Le résultat est la première victoire de l'équipage avec Hyundai Motorsport et leur deuxième après leur première victoire au Rallye de Finlande 2017.

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe ont pris la troisième place du Super Sunday, confirmant ainsi leur quatrième place au général. Les Belges ont eu la tâche peu enviable d'ouvrir la route le vendredi matin, ce qui les a empêchés d'exploiter pleinement leur potentiel dans le seul rallye sur neige du WRC. L'équipage s'est battu sur le circuit du samedi après-midi et a signé trois meilleurs temps consécutifs, tout en passant de la dixième à la quatrième place. Elle a terminé en fanfare, laissant tout derrière elle dans la Power Stage - y compris son aileron arrière dans les derniers mètres - et n'a manqué le meilleur temps que de 0,1 seconde. Neuville reste en tête du classement des pilotes avec trois points d'avance.

Les Estoniens Ott Tänak et Martin Järveoja se sont remis de leur abandon du vendredi et ont pris la quatrième place du classement du dimanche, marquant quatre points selon le nouveau système de points. Samedi, la tâche d'être le premier sur la route incombait à l'équipage de la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid n°8. Malgré ce désavantage, Tänak/Järveoja ont assuré trois meilleures marques parmi les trois premiers au cours de la journée, dont une victoire dans la spéciale d'ouverture. L'équipage du Hyundai Shell Mobis World Rally Team a terminé l'épreuve avec deux points supplémentaires dans la Power Stage.

Après des victoires consécutives lors des premières manches de la saison, Hyundai Motorsport partage désormais la première place du classement des constructeurs avec Toyota. Les trois équipages du Rallye de Suède seront de retour pour le premier rallye sur terre de la saison, le Safari Rallye du Kenya, qui se déroulera du 28 au 31 mars.

Lappi a déclaré : "Cela me fait tellement de bien en ce moment. Cela fait un moment que j'attends cette deuxième victoire. Je dois remercier chaleureusement Cyril de m'avoir gardé dans l'équipe après une deuxième moitié de saison 2023 difficile ; ce moment est un tel contraste. Un grand merci à l'équipe et aussi à ma famille à la maison. Nous sommes tous là pour gagner, et quand on y arrive, c'est le meilleur sentiment au monde. C'était un rallye brillant - avec moins d'abandons, il aurait pu être plus amusant, mais les congères peuvent être amies ou ennemies. Cette semaine, ils étaient mes amis ; je les ai bien payés".

Neuville a poursuivi : "C'est bien de remporter une nouvelle victoire pour l'équipe. C'est important, même si la performance n'a pas été la meilleure, notamment lors des premières passes. Cependant, deux victoires en trois semaines sont une grande motivation pour nous - nous n'avons eu que deux victoires en 2023. Nous devions passer sans faute, et je pense que nous étions peut-être le seul équipage à ne pas en commettre. Nous avons dû accepter la situation du vendredi et nous espérions un meilleur samedi, où nous pourrions grimper dans le classement. Je suis content d'avoir marqué des points corrects à la fin".

Tänak a déclaré : "Ce week-end, il a été difficile d'atteindre le rythme dont nous avions besoin pour être les plus rapides. De toute évidence, l'erreur du vendredi a été frustrante et encore plus après. Nous nous sentions mieux dans la voiture le vendredi, lorsque les routes étaient un peu plus glissantes, mais lorsque l'adhérence s'est améliorée, nous ne nous sentions tout simplement pas à l'aise. Je pense que nous avons définitivement fait trop d'erreurs en début de saison, mais nous savons que nous pouvons encore faire beaucoup mieux. Nous avons hâte de faire un rallye propre au Kenya".

Cyril Abiteboul, président et chef d'équipe de Hyundai Motorsport, a déclaré : "Ce fut un Rallye de Suède passionnant ! Esappekka et Janne attendaient cela depuis longtemps et ils ont fait un méga-travail ce week-end. Je tiens à remercier Sean Kim pour sa confiance en EP l'an dernier, lorsque nous avons été confrontés à des moments de doute. Nous savions qu'une voiture commune serait un avantage pour la position sur la route dans un rallye comme celui-ci, mais le travail qu'ils ont accompli pour relever un certain nombre de défis a également été fantastique. Comme toujours, ils ont bénéficié d'un excellent soutien de la part de l'équipe, mais il ne faut pas sous-estimer le Reality Check de Toyota ce matin - leur rythme sur cette spéciale d'ouverture était tout autre. C'est un bon résultat, mais les places au classement du championnat montrent que chaque point compte pour le résultat final". (Hyundai)

Classement final après 18 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:33:04,9 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 29,6 3 Fourmaux/Coria (F), Ford + 47,9 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:46,3 5 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda Rally2 + 5:04,2 6 Pajari/Mälkönen (FIN), Toyota Rally2 + 6:23,9 7 Linnamäe/Morgan (EE/GB), Toyota Rally2 + 6:26,4 8 Korkonen/Vinnikka (FIN), Toyota Rally2 + 6:48,1 9 Heikkilä/Tenonen (FIN), Toyota Rally2 + 7:25,7 10 Bertelli/Scattolin (I), Toyota + 7:37,7

Championnat du monde des pilotes - classement après 2 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule (Suède) Points 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6