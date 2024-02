Esapekka Lappi festeggia finalmente la sua seconda vittoria

Questa vittoria segna il secondo trionfo consecutivo per Hyundai Motorsport, che ora è a pari merito con Toyota per il primo posto nella classifica costruttori con 87 punti. Thierry Neuville continua a guidare la classifica piloti dopo il suo quarto posto, mentre Ott Tänak si è assicurato altri sei punti nella Super Sunday.

Con un fantastico vantaggio in testa alla classifica, Lappi e Ferm hanno continuato a concentrarsi sul premio finale nelle ultime tre decisioni di domenica e hanno conquistato la loro seconda vittoria nel WRC. I finlandesi hanno mantenuto la calma per 300,10 chilometri di condizioni insidiose in un rally in cui il minimo errore poteva avere conseguenze importanti.

Lappi/Ferm hanno beneficiato del fatto di essere uno degli ultimi team in gara e hanno ottenuto i tre tempi più veloci venerdì con la loro Hyundai i20 N Rally1 Hybrid per affermarsi in testa alla classifica. Il sabato si è trattato di prendere rischi minimi per consolidare il vantaggio, che è stata anche la strategia della domenica. Il risultato è la prima vittoria dell'equipaggio con Hyundai Motorsport e la seconda dopo il debutto al Rally di Finlandia 2017.

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe si sono classificati terzi nella Super Sunday e hanno confermato il loro quarto posto in classifica generale. I belgi hanno avuto il non invidiabile compito di aprire la strada il venerdì mattina, il che ha impedito loro di esprimere tutto il loro potenziale nell'unico rally su neve del WRC. L'equipaggio ha lottato nel giro del sabato pomeriggio, facendo segnare tre tempi veloci consecutivi e risalendo dalla decima alla quarta posizione. Hanno concluso l'evento con il botto, lasciandosi tutto alle spalle nella Power Stage - compresa l'ala posteriore negli ultimi metri - e mancando il miglior tempo per soli 0,1 secondi. Neuville rimane leader della classifica piloti con tre punti di vantaggio.

Gli estoni Ott Tänak e Martin Järveoja si sono ripresi dal ritiro di venerdì per conquistare il quarto posto nella classifica di domenica e quattro punti secondo il nuovo sistema di punteggio. L'equipaggio della Hyundai i20 N Rally1 Hybrid #8 ha avuto il compito di arrivare primo sulla strada sabato e, nonostante lo svantaggio, Tänak/Järveoja si sono assicurati tre piazzamenti nei primi tre posti nel corso della giornata, compresa una vittoria nella tappa di apertura. L'equipaggio dello Hyundai Shell Mobis World Rally Team ha concluso l'evento con due punti aggiuntivi nella Power Stage.

Dopo le due vittorie nelle prime gare della stagione, Hyundai Motorsport è ora al primo posto nella classifica dei costruttori insieme a Toyota. Tutti e tre gli equipaggi del Rally di Svezia torneranno per il primo rally su ghiaia della stagione, il Safari Rally Kenya, che si svolgerà dal 28 al 31 marzo.

Lappi ha dichiarato: "È una bella sensazione al momento. Era da un po' che aspettavo questa seconda vittoria. Devo ringraziare Cyril per avermi tenuto in squadra dopo la difficile seconda metà della mia stagione 2023; questo momento è un grande contrasto. Un grande ringraziamento va alla squadra e anche alla mia famiglia a casa. Siamo tutti qui per vincere e quando ci riesci è la sensazione più bella del mondo. È stato un rally brillante - avrebbe potuto essere più divertente con meno ritiri, ma i cumuli di neve possono essere amici o nemici. Questa settimana sono state mie amiche, le ho pagate bene".

Neuville ha continuato: "È bello ottenere un'altra vittoria per la squadra. È importante, anche se la prestazione non è stata delle migliori, soprattutto nei primi passaggi. Tuttavia, due vittorie in tre settimane sono una grande motivazione per noi - abbiamo ottenuto solo due vittorie nella stagione 2023. Dovevamo riuscire a non commettere errori e credo che siamo stati forse l'unico equipaggio a non averne commessi. Abbiamo dovuto accettare la situazione di venerdì e sperare in un sabato migliore, quando avremmo potuto risalire la classifica. Alla fine sono contento di aver ottenuto dei punti discreti".

Tänak ha dichiarato: "Questo fine settimana è stato difficile trovare il ritmo necessario per essere i più veloci. Ovviamente l'errore di venerdì è stato frustrante e lo è stato ancora di più dopo. Ci siamo sentiti meglio in macchina venerdì, quando le strade erano un po' più scivolose, ma quando l'aderenza è migliorata non ci siamo sentiti a nostro agio. A mio parere, abbiamo commesso troppi errori all'inizio della stagione, ma sappiamo di poter fare ancora molto meglio. Non vediamo l'ora di fare un rally pulito in Kenya".

Cyril Abiteboul, Presidente e Team Principal di Hyundai Motorsport, ha dichiarato: "È stato un Rally di Svezia emozionante! Esappekka e Janne hanno aspettato a lungo questo momento e hanno fatto un ottimo lavoro questo fine settimana. Vorrei ringraziare Sean Kim per la fiducia che ha riposto in EP l'anno scorso, quando abbiamo avuto dei momenti di dubbio. Sapevamo che una vettura condivisa sarebbe stata vantaggiosa per la posizione su strada in un rally come questo, ma anche il lavoro che hanno fatto per superare una serie di sfide è stato fantastico. Come sempre, sono stati supportati in modo eccellente dalla squadra, ma non dobbiamo sottovalutare il reality check di Toyota di questa mattina: il loro ritmo in questa prima tappa è stato completamente diverso. È un buon risultato, ma le posizioni in classifica dimostrano che ogni singolo punto conta per il risultato finale". (Hyundai)

Classifica finale dopo 18 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:33:04,9 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 29,6 3 Fourmaux/Coria (F), Ford + 47,9 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:46,3 5 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda Rally2 + 5:04,2 6 Pajari/Mälkönen (FIN), Toyota Rally2 + 6:23,9 7 Linnamäe/Morgan (EE/GB), Toyota Rally2 + 6:26,4 8 Korkonen/Vinnikka (FIN), Toyota Rally2 + 6:48,1 9 Heikkilä/Tenonen (FIN), Toyota Rally2 + 7:25,7 10 Bertelli/Scattolin (I), Toyota + 7:37,7

Campionato mondiale piloti - classifica dopo 2 gare su 13 Pos. Squadra/Nato/Auto (Svezia) Punti 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6