Esapekka Lappi festeja finalmente a sua segunda vitória

Esapekka Lappi e Janne Ferm garantiram uma emocionante segunda vitória no WRC no Rali da Suécia, a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis FIA 2024 (WRC).

Esta vitória marca o segundo triunfo consecutivo da Hyundai Motorsport, que está agora empatada com a Toyota no primeiro lugar da classificação dos construtores com 87 pontos. Thierry Neuville continua a liderar a classificação dos pilotos após o seu quarto lugar, enquanto Ott Tänak assegurou mais seis pontos no Super Sunday.

Com uma fantástica vantagem na liderança, Lappi e Ferm continuaram a concentrar-se no derradeiro prémio nas três decisões finais de domingo e conquistaram a sua segunda vitória no WRC. Os finlandeses mantiveram a calma ao longo de 300,10 quilómetros de condições traiçoeiras, num rali em que o mais pequeno erro poderia ter consequências graves.

Lappi/Ferm beneficiou do facto de ser uma das últimas equipas na estrada e estabeleceu três tempos mais rápidos na sexta-feira com o seu Hyundai i20 N Rally1 Hybrid para se estabelecer no topo da classificação. No sábado, o objetivo era correr o mínimo de riscos para consolidar a liderança, o que também foi a estratégia no domingo. O resultado é a primeira vitória da equipa com a Hyundai Motorsport e a segunda após a sua vitória de estreia no Rali da Finlândia de 2017.

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe terminaram em terceiro no Super Sunday e confirmaram o quarto lugar na geral. Os belgas tiveram a tarefa pouco invejável de abrir a estrada na sexta-feira de manhã, o que os impediu de realizar todo o seu potencial no único rali de neve do WRC. A equipa lutou durante a volta da tarde de sábado, estabelecendo três tempos mais rápidos consecutivos e subindo de décimo para quarto. Terminaram o evento com um estrondo, deixando tudo para trás na Power Stage - incluindo a asa traseira nos metros finais - e perdendo o tempo mais rápido por apenas 0,1 segundos. Neuville continua a ser o líder da classificação dos pilotos com três pontos de vantagem.

Os estónios Ott Tänak e Martin Järveoja recuperaram do abandono de sexta-feira para ficarem em quarto lugar na classificação de domingo e somarem quatro pontos com o novo sistema de pontuação. A tarefa de ser o primeiro na estrada no sábado coube à equipa do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid #8 e, apesar da desvantagem, Tänak/Järveoja asseguraram três primeiros lugares ao longo do dia, incluindo uma vitória na etapa de abertura. A equipa da Hyundai Shell Mobis World Rally Team terminou o evento com dois pontos adicionais na Power Stage.

Depois de vitórias consecutivas nas primeiras rondas da temporada, a Hyundai Motorsport está agora em primeiro lugar na classificação dos construtores, juntamente com a Toyota. As três equipas do Rali da Suécia regressam para o primeiro rali de terra da temporada, o Safari Rally Kenya, que se realiza de 28 a 31 de março.

Lappi afirmou: "Sinto-me muito bem neste momento. Há muito tempo que estava à espera desta segunda vitória. Tenho de agradecer muito ao Cyril por me ter mantido na equipa depois de uma segunda metade difícil da minha época de 2023; este momento é um grande contraste com isso. Um grande obrigado à equipa e também à minha família no meu país. Estamos todos aqui para ganhar e, quando o conseguimos, é a melhor sensação do mundo. Foi um rali brilhante - poderia ter sido mais divertido com menos desistências, mas os montes de neve podem ser amigos ou inimigos. Esta semana foram meus amigos; paguei-lhes bem".

Neuville continuou: "É bom conseguir outra vitória para a equipa. É importante, mesmo que o desempenho não tenha sido o melhor, especialmente nas primeiras passagens. No entanto, duas vitórias em três semanas são uma grande motivação para nós - só tivemos duas vitórias na época de 2023. Tínhamos de passar sem erros e penso que fomos talvez a única equipa que não cometeu erros. Tivemos de aceitar a situação na sexta-feira e esperar por um sábado melhor, em que poderíamos subir na classificação. Estou contente por ter conseguido pontos decentes no final".

Tänak disse: "Foi difícil este fim de semana conseguir o ritmo necessário para sermos os mais rápidos. Obviamente, o erro de sexta-feira foi frustrante e ainda mais frustrante depois. Sentimo-nos melhor no carro na sexta-feira, quando as estradas estavam um pouco mais escorregadias, mas quando a aderência melhorou não nos sentimos confortáveis. Na minha opinião, cometemos definitivamente demasiados erros no início da época, mas sabemos que ainda podemos fazer muito melhor. Estamos ansiosos por um rali limpo no Quénia".

Cyril Abiteboul, Presidente e Diretor de Equipa da Hyundai Motorsport, afirmou: "Foi um Rali da Suécia emocionante! O Esappekka e o Janne esperaram muito tempo por isto e fizeram um excelente trabalho este fim de semana. Gostaria de agradecer ao Sean Kim pela confiança que depositou na EP no ano passado, quando nos deparámos com momentos de dúvida. Sabíamos que um carro partilhado seria benéfico para a posição na estrada num rali como este, mas também o trabalho que fizeram para ultrapassar uma série de desafios foi fantástico. Como sempre, a equipa apoiou-os soberbamente, mas não devemos subestimar a realidade da Toyota esta manhã - o seu ritmo nesta etapa de abertura foi completamente diferente. É um bom resultado, mas as posições na classificação do campeonato mostram que cada ponto conta para o resultado final." (Hyundai)

Classificação final após 18 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:33:04,9 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 29,6 3 Fourmaux/Coria (F), Ford + 47,9 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:46,3 5 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda Rally2 + 5:04,2 6 Pajari/Mälkönen (FIN), Toyota Rally2 + 6:23,9 7 Linnamäe/Morgan (EE/GB), Toyota Rally2 + 6:26,4 8 Korkonen/Vinnikka (FIN), Toyota Rally2 + 6:48,1 9 Heikkilä/Tenonen (FIN), Toyota Rally2 + 7:25,7 10 Bertelli/Scattolin (I), Toyota + 7:37,7

Campeonato do Mundo de Pilotos - classificação após 2 de 13 corridas Pos. Equipa/Nação/Carro (Suécia) Pontos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6