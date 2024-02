El segundo puesto de Evans salva el liderato mundial de Toyota

El viernes por la tarde, Evans se vio obligado a ser el primer coche en salir a las pistas cubiertas de nieve en su Toyota GR Yaris Rally1 y abrirse camino a través de la profunda nieve. Aunque estaba a sólo 1,9 segundos del ganador final hasta el servicio de la mañana, al final del día se encontraba a 1:50 segundos del liderato debido a las condiciones extremas.

Tras pasar del quinto al tercer puesto el sábado por la mañana, Evans se colocó segundo en la primera etapa del domingo. Fue el más rápido en la segunda manga posterior de esta decisión y terminó en un cercano segundo puesto en la Power Stage al final del rally. Eso fue suficiente para la victoria en la clasificación "Super Sunday" y le dio a él y a su copiloto Scott Martin un total de 24 puntos para el fin de semana - más que cualquier otro equipo.

Tanto Kalle Rovanperä como Takamoto Katsuta lucharon por el liderato del rally antes de ser víctimas de los bancos de nieve. Rovanperä lideró inicialmente hasta que el contacto con un banco de nieve en la SS4 del viernes provocó daños en el radiador. Volvió a tomar la salida el sábado y se propuso conseguir puntos para el fabricante el domingo, donde fue el segundo más rápido de todo el día por detrás de Evans y el más rápido en la Power Stage por sólo 0,039 segundos. Como resultado, el equipo consiguió el máximo de 22 puntos el domingo y se mantiene al frente de la clasificación de constructores junto con Hyundai después de dos rondas.

Tras una excelente conducción en las difíciles condiciones del viernes, Katsuta estaba a sólo 0,9 segundos del primer puesto antes de quedarse atascado en un banco de nieve en la SS10 el sábado por la mañana. También regresó al rally el domingo.

Lorenzo Bertelli disfrutó conduciendo un cuarto GR YARIS Rally1 en las pistas suecas por segunda vez consecutiva como parte del programa de clientes de TGR-WRT. Tan entusiasta como siempre, el italiano cruzó la línea de meta en la décima posición de la general.

En su segunda prueba del WRC2, el GR Yaris Rally2 demostró ser competitivo: cuatro coches terminaron entre los 5 primeros de la clase y entre los 10 primeros de la clasificación general en manos de equipos cliente. Estos cuatro coches estuvieron en feroz competencia durante la mayor parte del evento, con Sami Pajari finalmente terminando segundo en WRC2 para Printsport, por delante de Georg Linnamäe (RedGrey), Roope Korhonen (Rautio Motorsport) y Mikko Heikkilä (TGS). Linnemäe causó sensación con el mejor tiempo en la SS5.

Jari-Matti Latvala, director del equipo: "Ha sido un fin de semana más duro de lo que esperábamos y el resultado global no es el que hubiéramos deseado, pero al menos estoy muy contento con lo que hemos podido conseguir en este último día. Nuestra preparación para este evento fue buena, el coche funcionaba bien y los pilotos estaban confiados, pero no pudimos dar el paso final. Cuando aprietas al máximo, que es lo que tienes que hacer si quieres ganar, pueden producirse errores, y este fin de semana les ha ocurrido a dos de nuestros pilotos". Elfyn, por su parte, estaba en una posición muy difícil el viernes al abrir pista con tanta nieve, así que hizo un gran trabajo para terminar segundo en la general y ser el más rápido el domingo, y también iba camino de ganar el Power Stage hasta las últimas curvas. El hecho de que hayamos conseguido un doblete el domingo y en el Power Stage es realmente útil para el campeonato de constructores."

Kalle Rovanperä: "Nuestro único objetivo hoy era ayudar al equipo a sumar algunos puntos y estoy contento de haberlo conseguido, y también hemos intentado ayudar a Elfyn en lo que hemos podido. Obviamente, no estoy contento con nuestro fin de semana porque vinimos aquí para ganar. Mis disculpas y muchas gracias al equipo, porque todo el mundo ha hecho un gran trabajo en nuestra preparación, el coche era lo suficientemente rápido como para ganar y simplemente no pudimos juntarlo todo. Al menos sumamos algunos puntos al final y estamos deseando que llegue la próxima oportunidad."

Elfyn Evans: "Ha sido un fin de semana muy turbulento. Las cosas no pintaban muy bien el viernes porque teníamos una tarea difícil con nuestra posición en la carretera. Pero conseguimos superarlo, lo que creo que fue importante, y nos dio la oportunidad de remontar posiciones. Cuando las condiciones se han adaptado a nosotros, nuestro ritmo ha sido bueno y hoy hemos podido sumar algunos buenos puntos al final. Creo que probablemente deberíamos haber ganado la Power Stage, pero hemos cometido algunos errores al final. Aun así, creo que podemos estar razonablemente contentos si partimos de donde estábamos al principio del fin de semana y conseguimos un buen botín de puntos."

Takamoto Katsuta: "Hoy quería intentar sumar algunos puntos, pero no fue fácil con nuestra posición en la calle y las líneas tan diferentes que tuvimos que seguir en la Power Stage. Ha sido un fin de semana difícil para mí. Hemos tenido un buen rendimiento y el coche tenía un gran potencial, pero no he podido conseguir el resultado. Tengo que pensar en cómo puedo aprender de esto y hacerlo mejor la próxima vez para poder aprovechar estas oportunidades cuando se presenten. La próxima prueba en Kenia ya ha sido buena para mí y sólo necesito empezar de nuevo y adoptar el enfoque adecuado para este rally". (Tyota)

Clasificación final tras 18 etapas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo 1 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:33:04,9 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 29,6 3 Fourmaux/Coria (F), Ford + 47,9 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:46,3 5 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda Rally2 + 5:04,2 6 Pajari/Mälkönen (FIN), Toyota Rally2 + 6:23,9 7 Linnamäe/Morgan (EE/GB), Toyota Rally2 + 6:26,4 8 Korkonen/Vinnikka (FIN), Toyota Rally2 + 6:48,1 9 Heikkilä/Tenonen (FIN), Toyota Rally2 + 7:25,7 10 Bertelli/Scattolin (I), Toyota + 7:37,7

Campeonato del Mundo de Pilotos - clasificación tras 2 de 13 carreras Pos. Equipo/Nat/Coche (Suecia) Puntos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6