La deuxième place d'Evans sauve la tête du championnat du monde pour Toyota

Vendredi après-midi, Evans a été contraint de s'élancer en premier sur les pistes enneigées au volant de sa Toyota GR Yaris Rally1 et de labourer la neige profonde. Alors qu'il n'était qu'à 1,9 seconde du futur vainqueur le matin jusqu'à l'assistance, il lui manquait 1'50 seconde pour prendre la tête à la fin de la journée en raison des conditions extrêmes.

Après être passé de la cinquième à la troisième place le samedi matin, Evans a pris d'assaut la deuxième place dans l'épreuve d'ouverture du dimanche. Il a été le plus rapide dans la deuxième manche suivante de cette décision et a terminé de justesse à la deuxième place dans la Power Stage à la fin du rallye. Cela lui a suffi pour remporter le classement "Super Sunday" et lui a permis, ainsi qu'à son copilote Scott Martin, de marquer 24 points au total ce week-end - plus que n'importe quelle autre équipe.

Kalle Rovanperä et Takamoto Katsuta se sont tous deux battus pour la tête du rallye avant d'être victimes des bancs de neige. Rovanperä a d'abord mené la course jusqu'à ce que le contact avec un banc de neige dans la SP4 le vendredi entraîne une panne de radiateur. Il a pris un nouveau départ le samedi et a visé les points constructeurs le dimanche, où il a été le deuxième plus rapide derrière Evans tout au long de la journée et le plus rapide dans la Power Stage avec seulement 0,039 seconde d'avance. L'équipe a ainsi obtenu le maximum de points dimanche (22) et reste en tête du classement des constructeurs avec Hyundai après deux manches.

Après un excellent parcours dans les conditions exigeantes du vendredi, Katsuta n'était qu'à 0,9 seconde de la première place avant de rester coincé dans un banc de neige dans l'ES10 le samedi matin. Il est lui aussi revenu dans le rallye dimanche.

Lorenzo Bertelli a apprécié de piloter une quatrième GR YARIS Rally1 supplémentaire sur les pistes suédoises pour la deuxième année consécutive dans le cadre du programme client TGR-WRT. Toujours aussi enthousiaste, l'Italien a franchi la ligne d'arrivée à la dixième place du classement général.

Pour sa deuxième participation à une épreuve WRC2, la GR Yaris Rally2 s'est montrée compétitive : quatre voitures se sont classées dans le top 5 de la catégorie et dans le top 10 du classement général aux mains d'équipes clientes. Ces quatre voitures se sont livrées une concurrence acharnée pendant la majeure partie de l'événement, Sami Pajari terminant finalement deuxième de la WRC2 pour Printsport, devant Georg Linnamäe (RedGrey), Roope Korhonen (Rautio Motorsport) et Mikko Heikkilä (TGS). Linnemae a fait sensation dans l'ES5 en réalisant le meilleur temps général.

Le chef d'équipe Jari-Matti Latvala a déclaré : "Ce week-end a été plus difficile que prévu et le résultat global n'est pas celui que nous aurions souhaité, mais je suis au moins vraiment satisfait de ce que nous avons pu accomplir lors de cette dernière journée. Notre préparation pour cet événement était bonne, la voiture fonctionnait bien et les pilotes étaient confiants, mais nous n'avons pas pu franchir la dernière étape. Lorsque vous poussez fort, ce que vous devez faire si vous voulez gagner, des erreurs peuvent se produire et c'est ce qui est arrivé à deux de nos pilotes ce week-end. Pendant ce temps, Elfyn était dans une position très difficile vendredi lorsqu'il a ouvert la route dans une telle quantité de neige, il a donc fait un travail formidable et a terminé deuxième au général et le plus rapide dimanche, et jusqu'aux derniers virages, il était également en route pour gagner la Power Stage. Le fait que nous ayons réalisé un doublé dimanche et dans la Power Stage est vraiment utile pour le championnat des constructeurs".

Kalle Rovanperä : "Notre seul objectif aujourd'hui était d'aider l'équipe à marquer quelques points, et je suis heureux que nous y soyons parvenus, et nous avons également essayé d'aider Elfyn autant que possible. Bien sûr, je ne suis pas satisfait de notre week-end, car nous étions venus ici pour gagner. Je m'excuse et je remercie l'équipe, car tout le monde a vraiment fait du bon travail dans notre préparation, la voiture était assez rapide pour gagner et nous n'avons tout simplement pas pu tout rassembler. Au moins, nous avons pu marquer quelques points à la fin et nous attendons avec impatience la prochaine occasion".

Elfyn Evans : "Ce fut un week-end très mouvementé. Vendredi, les choses ne semblaient pas très bonnes parce que notre position sur la route nous rendait la tâche difficile. Mais nous avons réussi à passer ce qui, à mon avis, était important et nous a permis de remonter dans le classement. Lorsque les conditions nous convenaient, notre rythme était tout à fait correct et aujourd'hui, nous avons fini par marquer quelques bons points. Je pense que nous aurions probablement dû gagner la Power Stage, mais nous avons fait quelques erreurs à la fin. Néanmoins, je pense que nous pouvons être raisonnablement satisfaits si nous partons de ce que nous étions au début du week-end et que nous en ressortons avec un bon nombre de points".

Takamoto Katsuta : "Aujourd'hui, je voulais essayer de marquer quelques points, mais ce n'était pas facile avec notre position sur la route et les lignes très différentes que nous devions suivre dans la Power Stage. Ce fut un week-end difficile pour moi. Nous avions une bonne performance et la voiture avait un très bon potentiel, je n'ai tout simplement pas pu prendre le résultat. Je dois réfléchir à la manière d'en tirer des leçons et de faire mieux la prochaine fois, afin de pouvoir saisir ces opportunités lorsqu'elles se présentent. La prochaine épreuve au Kenya a déjà été bonne pour moi, et je dois simplement repartir à zéro et adopter la bonne approche pour ce rallye". (Tyota)

Classement final après 18 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:33:04,9 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 29,6 3 Fourmaux/Coria (F), Ford + 47,9 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:46,3 5 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda Rally2 + 5:04,2 6 Pajari/Mälkönen (FIN), Toyota Rally2 + 6:23,9 7 Linnamäe/Morgan (EE/GB), Toyota Rally2 + 6:26,4 8 Korkonen/Vinnikka (FIN), Toyota Rally2 + 6:48,1 9 Heikkilä/Tenonen (FIN), Toyota Rally2 + 7:25,7 10 Bertelli/Scattolin (I), Toyota + 7:37,7

Championnat du monde des pilotes - classement après 2 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule (Suède) Points 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6