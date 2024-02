Il secondo posto di Evans salva il primato della Toyota nel mondiale

Venerdì pomeriggio, Evans è stato costretto ad essere la prima vettura a percorrere le piste innevate con la sua Toyota GR Yaris Rally1 e a farsi strada nella neve alta. Mentre al mattino, prima dell'assistenza, era a soli 1,9 secondi dal vincitore finale, alla fine della giornata, a causa delle condizioni estreme, era a 1:50 secondi dalla testa della gara.

Dopo essere passato dal quinto al terzo posto il sabato mattina, Evans ha conquistato il secondo posto nella tappa di apertura della domenica. È stato il più veloce nella successiva seconda manche di questa decisione e si è piazzato a un passo dal secondo posto nella Power Stage alla fine del rally. Questo è stato sufficiente per la vittoria nella classifica "Super Sunday" e ha dato a lui e al suo copilota Scott Martin un totale di 24 punti per il fine settimana, più di qualsiasi altro team.

Sia Kalle Rovanperä che Takamoto Katsuta hanno lottato per la testa del rally prima di cadere vittima dei banchi di neve. Rovanperä è stato inizialmente in testa fino a quando un contatto con un banco di neve nella SS4 di venerdì ha causato danni al radiatore. È ripartito sabato e ha puntato ai punti del costruttore domenica, dove è stato il secondo più veloce di tutta la giornata dietro a Evans e il più veloce nella Power Stage per soli 0,039 secondi. Di conseguenza, il team ha ottenuto il massimo di 22 punti domenica e rimane in testa alla classifica costruttori insieme a Hyundai dopo due gare.

Dopo un'eccellente guida nelle difficili condizioni del venerdì, Katsuta era a soli 0,9 secondi dal primo posto prima di rimanere bloccato in un banco di neve sulla SS10 il sabato mattina. È rientrato nel rally anche domenica.

Lorenzo Bertelli si è divertito a guidare un'ulteriore quarta GR YARIS Rally1 sulle piste svedesi per la seconda volta consecutiva nell'ambito del programma clienti TGR-WRT. Entusiasta come sempre, l'italiano ha tagliato il traguardo al decimo posto assoluto.

Nel suo secondo evento WRC2, la GR Yaris Rally2 si è dimostrata competitiva: quattro auto si sono classificate tra le prime 5 della classe e tra le prime 10 della classifica generale nelle mani dei team clienti. Queste quattro vetture sono state in feroce competizione per la maggior parte dell'evento, con Sami Pajari che alla fine ha concluso al secondo posto nel WRC2 per Printsport, davanti a Georg Linnamäe (RedGrey), Roope Korhonen (Rautio Motorsport) e Mikko Heikkilä (TGS). Linnemäe ha fatto scalpore con il miglior tempo assoluto nella SS5.

Il Team Principal Jari-Matti Latvala: "È stato un fine settimana più difficile di quanto ci aspettassimo e il risultato complessivo non è quello che avremmo desiderato, ma sono almeno molto contento di ciò che siamo riusciti a ottenere in questa giornata finale. La nostra preparazione per questo evento è stata buona, la macchina funzionava bene e i piloti erano fiduciosi, ma non siamo riusciti a fare il passo finale. Quando si spinge al massimo, cosa che si deve fare se si vuole vincere, gli errori possono capitare e questo fine settimana è successo a due dei nostri piloti. Elfyn, nel frattempo, si è trovato in una posizione molto difficile il venerdì, quando ha aperto la strada con tanta neve, quindi ha fatto un ottimo lavoro per finire secondo assoluto e più veloce la domenica, e fino alle ultime curve era anche in corsa per vincere la Power Stage. Il fatto che abbiamo ottenuto una doppietta domenica e nella Power Stage è davvero utile per il campionato costruttori".

Kalle Rovanperä: "Il nostro unico obiettivo oggi era quello di aiutare la squadra a segnare dei punti e sono felice che ci siamo riusciti e abbiamo anche cercato di aiutare Elfyn dove potevamo. Ovviamente non sono soddisfatto del nostro weekend perché eravamo venuti qui per vincere. Mi scuso e ringrazio la squadra perché tutti hanno fatto un ottimo lavoro di preparazione, la macchina era abbastanza veloce per vincere, ma non siamo riusciti a mettere insieme tutto. Alla fine abbiamo conquistato dei punti e non vediamo l'ora che arrivi la prossima occasione".

Elfyn Evans: "È stato un fine settimana molto movimentato. Venerdì le cose non sembravano andare bene, perché avevamo un compito difficile con la nostra posizione su strada. Ma siamo riusciti a superare questo problema, che ritengo importante, e ci ha dato l'opportunità di risalire la classifica. Quando le condizioni si sono adattate, il nostro ritmo è stato buono e oggi siamo stati in grado di segnare alcuni punti buoni alla fine. Penso che probabilmente avremmo dovuto vincere la Power Stage, ma abbiamo commesso alcuni errori alla fine. Comunque, penso che possiamo essere ragionevolmente soddisfatti se ci spostiamo dal punto in cui eravamo all'inizio del fine settimana e riusciamo a ottenere un buon bottino di punti".

Takamoto Katsuta: "Oggi volevo provare a segnare qualche punto, ma non è stato facile con la nostra posizione di strada e le linee molto diverse che abbiamo dovuto seguire nella Power Stage. È stato un weekend difficile per me. Abbiamo avuto una buona prestazione e la macchina aveva un ottimo potenziale, ma non sono riuscito a ottenere il risultato. Devo pensare a come imparare da questo e fare meglio la prossima volta, in modo da poter capitalizzare queste opportunità quando si presenteranno. Il prossimo evento in Kenya è stato positivo per me e devo solo ricominciare e adottare il giusto approccio per questo rally". (Tyota)

Classifica finale dopo 18 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:33:04,9 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 29,6 3 Fourmaux/Coria (F), Ford + 47,9 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:46,3 5 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda Rally2 + 5:04,2 6 Pajari/Mälkönen (FIN), Toyota Rally2 + 6:23,9 7 Linnamäe/Morgan (EE/GB), Toyota Rally2 + 6:26,4 8 Korkonen/Vinnikka (FIN), Toyota Rally2 + 6:48,1 9 Heikkilä/Tenonen (FIN), Toyota Rally2 + 7:25,7 10 Bertelli/Scattolin (I), Toyota + 7:37,7

Campionato mondiale piloti - classifica dopo 2 gare su 13 Pos. Squadra/Nato/Auto (Svezia) Punti 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6