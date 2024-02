Segundo lugar de Evans salva a liderança da Toyota no campeonato do mundo

Na sexta-feira à tarde, Evans foi obrigado a ser o primeiro carro a entrar nas pistas cobertas de neve no seu Toyota GR Yaris Rally1 e a abrir caminho através da neve profunda. Embora estivesse a apenas 1,9 segundos do eventual vencedor na manhã anterior à assistência, ficou a 1:50 segundos da liderança no final do dia devido às condições extremas.

Depois de passar do quinto para o terceiro lugar no sábado de manhã, Evans chegou ao segundo lugar na etapa de abertura no domingo. Foi o mais rápido na segunda corrida subsequente desta decisão e terminou em segundo lugar na Power Stage no final do rali. Isto foi suficiente para a vitória na classificação "Super Sunday" e deu a ele e ao seu copiloto Scott Martin um total de 24 pontos no fim de semana - mais do que qualquer outra equipa.

Tanto Kalle Rovanperä como Takamoto Katsuta lutaram pela liderança do rali antes de serem vítimas dos bancos de neve. Rovanperä liderou inicialmente até que o contacto com um banco de neve na SS4, na sexta-feira, provocou danos no radiador. Reiniciou o rali no sábado e procurou obter pontos para o construtor no domingo, onde foi o segundo mais rápido durante todo o dia, atrás de Evans, e o mais rápido na Power Stage por apenas 0,039 segundos. Como resultado, a equipa marcou o máximo de 22 pontos no domingo e mantém-se no topo da classificação dos construtores, juntamente com a Hyundai, após duas rondas.

Depois de uma excelente condução nas difíceis condições de sexta-feira, Katsuta ficou a apenas 0,9 segundos do primeiro lugar antes de ficar preso num banco de neve na SS10, no sábado de manhã. Também regressou ao rali no domingo.

Lorenzo Bertelli conduziu mais um quarto GR YARIS Rally1 nas pistas suecas, pela segunda vez consecutiva, como parte do programa de clientes da TGR-WRT. Entusiasmado como sempre, o italiano cruzou a linha de chegada no décimo lugar da geral.

Na sua segunda prova do WRC2, o GR Yaris Rally2 revelou-se competitivo: quatro carros terminaram no top 5 da classe e no top 10 da classificação geral, nas mãos de equipas clientes. Estes quatro carros estiveram em competição feroz durante a maior parte do evento, com Sami Pajari a terminar em segundo lugar no WRC2 para a Printsport, à frente de Georg Linnamäe (RedGrey), Roope Korhonen (Rautio Motorsport) e Mikko Heikkilä (TGS). Linnemäe causou sensação com o tempo mais rápido da geral na SS5.

Jari-Matti Latvala, chefe de equipa: "Foi um fim de semana mais difícil do que esperávamos e o resultado global não é o que desejávamos, mas estou muito satisfeito com o que conseguimos alcançar neste último dia. A nossa preparação para este evento foi boa, o carro estava a funcionar bem e os pilotos estavam confiantes, mas não conseguimos dar o passo final. Quando se esforça muito, o que tem de ser feito se se quiser ganhar, podem acontecer erros e este fim de semana isso aconteceu a dois dos nossos pilotos. O Elfyn, por sua vez, estava numa posição muito difícil na sexta-feira, quando abriu a estrada com tanta neve, por isso fez um excelente trabalho para terminar em segundo lugar na geral e mais rápido no domingo, e até às últimas curvas estava também no caminho certo para vencer a Power Stage. O facto de termos conseguido uma dobradinha no domingo e na Power Stage é muito útil para o campeonato de construtores."

Kalle Rovanperä: "O nosso único objetivo hoje era ajudar a equipa a marcar alguns pontos e estou contente por termos conseguido fazê-lo e também tentámos ajudar o Elfyn onde pudemos. Obviamente, não estou satisfeito com o nosso fim de semana, porque viemos aqui para ganhar. Peço desculpa e agradeço à equipa porque todos fizeram um trabalho muito bom na nossa preparação, o carro era suficientemente rápido para ganhar e nós não conseguimos fazer tudo em conjunto. Pelo menos marcámos alguns pontos no final e estamos ansiosos pela próxima oportunidade."

Elfyn Evans: "Foi um fim de semana muito turbulento. As coisas não pareciam muito boas na sexta-feira porque tivemos uma tarefa difícil com a nossa posição na estrada. Mas conseguimos ultrapassar isso, o que penso que foi importante, e deu-nos a oportunidade de voltar a subir na tabela classificativa. Quando as condições nos favoreceram, o nosso ritmo foi bom e hoje conseguimos marcar alguns bons pontos no final. Penso que provavelmente devíamos ter ganho a Power Stage, mas cometemos alguns erros no final. Ainda assim, penso que podemos estar razoavelmente satisfeitos se partirmos do ponto em que estávamos no início do fim de semana e conseguirmos um bom número de pontos."

Takamoto Katsuta: "Hoje queria tentar marcar alguns pontos, mas não foi fácil com a nossa posição de rua e as linhas muito diferentes que tivemos de seguir na Power Stage. Foi um fim de semana difícil para mim. Tivemos um bom desempenho e o carro tinha um potencial muito bom, mas não consegui obter o resultado. Preciso de pensar em como posso aprender com isto e fazer melhor da próxima vez, para poder capitalizar estas oportunidades quando elas surgirem. A prova seguinte, no Quénia, foi boa para mim e só preciso de começar de novo e adotar a abordagem certa para este rali." (Tyota)

Classificação final após 18 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo 1 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:33:04,9 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 29,6 3 Fourmaux/Coria (F), Ford + 47,9 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:46,3 5 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda Rally2 + 5:04,2 6 Pajari/Mälkönen (FIN), Toyota Rally2 + 6:23,9 7 Linnamäe/Morgan (EE/GB), Toyota Rally2 + 6:26,4 8 Korkonen/Vinnikka (FIN), Toyota Rally2 + 6:48,1 9 Heikkilä/Tenonen (FIN), Toyota Rally2 + 7:25,7 10 Bertelli/Scattolin (I), Toyota + 7:37,7

Campeonato do Mundo de Pilotos - classificação após 2 de 13 corridas Pos. Equipa/Nação/Carro (Suécia) Pontos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6