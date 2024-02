Suède : Adrien Fourmaux sur le podium pour la première fois

Le M-Sport Ford World Rally Team célèbre la fantastique et tant attendue troisième place au classement général de Fourmaux après cinq saisons d'apprentissage et de soutien au sein de l'équipe. Depuis ses débuts dans la plus haute ligue du WRC en 2021, Fourmaux s'est battu sans relâche pour ce moment et a relevé chaque défi pour enfin conquérir sa place sur le podium en Suède.

A l'instar de sa performance exceptionnelle lors de l'ouverture de la saison au Monte-Carlo, Fourmaux a réalisé un week-end quasiment sans faute en Suède. Le deuxième meilleur temps de Fourmaux au shakedown a lancé les hostilités de manière positive. L'étape de sprint du soir à Umeå, très appréciée des fans, a donné lieu à une action spectaculaire sur la neige et le feu et à un quatrième meilleur temps pour le Français.

Fort d'une confiance renforcée, Fourmaux a abordé la journée de vendredi avec une détermination tranquille et une approche calculée. Des conditions météorologiques difficiles ont marqué la journée, avec des chutes massives de neige et de pluie verglaçante qui ont entraîné une accumulation d'environ 10 cm de neige meuble sur la plupart des parcours. Malgré son manque relatif d'expérience sur la neige et la glace, Fourmaux a été l'un des rares à éviter les ennuis et a été récompensé par un troisième meilleur temps dans l'ES4. Grâce à son sens du rythme, il a livré une bataille serrée avec Elfyn Evans et s'est battu pour les positions. Finalement, Fourmaux a devancé Evans à la fin de la journée et a terminé quatrième au classement général.

Alors que d'anciens vainqueurs de rallye et de championnat commençaient à se battre autour de lui, Fourmaux s'est hissé à la deuxième place du classement général après les problèmes rencontrés par Katsuta dans l'ES9. Il a ensuite signé un meilleur temps sensationnel dans l'ES11, son premier record depuis le Rallye d'Espagne 2022 et, espérons-le, le premier d'une longue série en 2024.

Fourmaux est resté cool, calme et posé et a livré de très bons temps d'étape tout au long de l'après-midi, en gérant parfaitement ses pneus et la dégradation des conditions de route. Fourmaux a réalisé d'autres top trois temps dans l'après-midi du samedi et a réussi à tenir Evans en échec malgré un moment de tension dans un banc de neige dans la dernière spéciale du jour. A la fin de la journée, il était deuxième au classement général et a récolté 15 points.

Dimanche, Fourmaux avait un objectif clair en tête : ramener la voiture en toute sécurité et conserver sa première place sur le podium WRC. Il a conservé cette position jusqu'au dernier contrôle horaire. Il marquait ainsi une date importante dans sa carrière de rallyman. Sa place au général dimanche le récompenserait de trois points supplémentaires et le place désormais à la troisième place du classement du championnat.

Grégoire Munster, qui participait en Suède à sa deuxième épreuve WRC sur neige, a dû faire face à des niveaux d'adhérence inhabituellement bas et s'est confronté à ce qu'il a appelé les conditions de conduite les plus difficiles qu'il ait jamais connues. Malheureusement, Munster a perdu du temps au début de l'ES4 après un détachement de pneu suivi d'un changement de roue difficile à des températures négatives et a dû se battre dans la neige fraîche et meuble tout l'après-midi du vendredi pour terminer la journée à la 10e place du classement général.

Le samedi a été une journée plus stable pour le coureur luxembourgeois. Malheureusement, lors de l'étape sprint d'Umeå ce soir-là, Munster et son copilote Louka sont restés coincés dans une congère après environ deux tiers de la spéciale, perdant ainsi plus de 14 minutes et se retrouvant 28e au classement général. Munster a repris le départ dimanche. Il a terminé son week-end à la 23e place du classement général, ramenant avec lui une foule de nouvelles connaissances et d'histoires.

Malcolm Wilson, directeur général, a déclaré : "C'était un événement très spécial pour toute l'équipe. Le message adressé à Adrien aujourd'hui était clair : ramène le podium à la maison ! Il a continué à faire preuve d'une grande maturité, a conduit de manière raisonnable et s'est assuré une troisième place très méritée. J'ai été tellement impressionné par sa mentalité et sa confiance ce week-end et j'ai hâte de voir ce qu'il peut encore accomplir avec nous cette année, après avoir franchi ce cap dans sa carrière".

Adrien Fourmaux, troisième au classement général, a déclaré : "C'est vraiment génial d'obtenir mon premier podium au plus haut niveau en Suède, mon quatrième rallye sur neige et le deuxième de la saison 2024. Nous sommes maintenant troisièmes au championnat, ce qui est vraiment positif et donne beaucoup de confiance et de motivation à toute l'équipe qui a vraiment travaillé dur. Nous pouvons vraiment être fiers d'avoir travaillé tous ensemble et cela a parfaitement fonctionné. Maintenant, nous voulons juste profiter du podium, c'était génial et espérons que d'autres podiums viendront !"

Grégoire Munster, 23e au classement général, a déclaré : "Nous avons beaucoup appris ici en Suède et nous nous sommes améliorés au fil du week-end. Les écarts au kilomètre se réduisaient de plus en plus, et c'était l'objectif. Malheureusement, nous avons commis la petite erreur du samedi soir, mais rester bloqué dans un banc de neige fait partie de l'expérience du Rallye de Suède ! Je pense que tous les pilotes qui ont participé à ce rallye ont déjà vécu cette expérience. C'était regrettable, car cela représente du travail supplémentaire pour les mécaniciens, mais ils ont tout réparé pour que nous puissions repartir dimanche et acquérir encore plus d'expérience, ce dont je suis très heureux". (M-Sport)

Classement final après 18 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:33:04,9 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 29,6 3 Fourmaux/Coria (F), Ford + 47,9 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:46,3 5 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda Rally2 + 5:04,2 6 Pajari/Mälkönen (FIN), Toyota Rally2 + 6:23,9 7 Linnamäe/Morgan (EE/GB), Toyota Rally2 + 6:26,4 8 Korkonen/Vinnikka (FIN), Toyota Rally2 + 6:48,1 9 Heikkilä/Tenonen (FIN), Toyota Rally2 + 7:25,7 10 Bertelli/Scattolin (I), Toyota + 7:37,7

Championnat du monde des pilotes - classement après 2 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule (Suède) Points 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6