Svezia: Adrien Fourmaux sul podio per la prima volta

L'M-Sport Ford World Rally Team festeggia il fantastico e tanto atteso terzo posto assoluto di Fourmaux dopo cinque stagioni di apprendimento e supporto all'interno della squadra. Dal suo debutto nel massimo campionato WRC nel 2021, Fourmaux ha lottato instancabilmente per questo momento, affrontando ogni singola sfida per conquistare finalmente il suo posto sul podio in Svezia.

Come in occasione dell'apertura della stagione a Monte-Carlo, Fourmaux ha vissuto un fine settimana quasi impeccabile in Svezia. Il secondo tempo complessivo di Fourmaux nello shakedown ha dato un tono positivo all'evento. La tappa sprint della sera a Umeå, una delle preferite dai fan, ha regalato una spettacolare azione di neve e fuoco e un quarto tempo per il francese.

Con una maggiore fiducia in se stesso, Fourmaux ha affrontato la giornata di venerdì con calma e determinazione. Le difficili condizioni meteorologiche hanno dominato la giornata, con la caduta di enormi quantità di neve e pioggia ghiacciata che hanno portato a un accumulo di circa 10 cm di neve sciolta sulla maggior parte delle piste. Nonostante la sua relativa mancanza di esperienza su neve e ghiaccio, Fourmaux è stato uno dei pochi a riuscire a evitare del tutto i problemi ed è stato premiato con il terzo tempo nella SS4. Grazie al suo tatto, ha combattuto una battaglia serrata con Elfyn Evans e ha lottato per le posizioni. Alla fine, Fourmaux ha concluso la giornata davanti a Evans e quarto in classifica generale.

Mentre gli ex vincitori di rally e campionati iniziavano a lottare intorno a lui, Fourmaux è salito al secondo posto in classifica generale dopo i problemi di Katsuta sulla SS9. A ciò ha fatto seguito un sensazionale miglior tempo sulla SS11, il suo primo miglior tempo dal Rally di Spagna del 2022 e, si spera, il primo di molti altri che verranno realizzati nel 2024.

Fourmaux è rimasto freddo, calmo e raccolto e ha fatto registrare ottimi tempi di tappa per tutto il pomeriggio, gestendo in modo eccellente i suoi pneumatici e il deterioramento delle condizioni stradali. Fourmaux ha fatto segnare altri tempi da top 3 nel turno pomeridiano di sabato e ha tenuto testa a Evans nonostante un momento di tensione in un banco di neve nell'ultima tappa della giornata. Alla fine della giornata si è piazzato al secondo posto in classifica generale e ha raccolto 15 punti.

Fourmaux aveva un obiettivo ben preciso per domenica: riportare l'auto in sicurezza e conquistare il suo primo podio nel WRC. Ha mantenuto questo obiettivo fino al controllo orario finale. Questo segna una data importante nella sua carriera nei rally. Il piazzamento complessivo di domenica lo ha premiato con tre punti aggiuntivi e ora si trova al terzo posto nella classifica del campionato.

Grégoire Munster, al suo secondo evento WRC sulla neve in Svezia, ha lottato con i bassi livelli di aderenza sconosciuti e si è sottoposto a quelle che ha descritto come le condizioni di guida più difficili che abbia mai sperimentato. Sfortunatamente, Munster ha perso tempo all'inizio della SS4 dopo il distacco di uno pneumatico e il conseguente difficile cambio di ruota a temperature sotto lo zero e ha dovuto lottare per tutto il pomeriggio di venerdì contro la neve fresca e sciolta, concludendo la giornata al 10° posto assoluto.

Sabato è stata una giornata stabile per il corridore lussemburghese. Purtroppo, durante la tappa sprint di Umeå, Munster e il copilota Louka sono rimasti bloccati in un banco di neve a circa due terzi della tappa, perdendo oltre 14 minuti e scendendo al 28° posto in classifica generale. Munster è ripartito domenica. Ha concluso il weekend al 23° posto assoluto, portando a casa un sacco di nuove conoscenze e storie.

Malcolm Wilson, direttore generale, ha dichiarato: "Questo è stato un evento molto speciale per tutta la squadra. Il messaggio per Adrien oggi era chiaro: porta a casa il podio! Ha continuato a dare prova di grande maturità, ha guidato in modo sensato e si è assicurato un meritato terzo posto. Sono rimasto impressionato dalla sua mentalità e dalla sua fiducia in questo fine settimana e non vedo l'ora di vedere cos'altro riuscirà a fare con noi quest'anno, dopo aver raggiunto questo traguardo della carriera".

Adrien Fourmaux, terzo assoluto, ha dichiarato: "È davvero fantastico conquistare il mio primo podio ai massimi livelli in Svezia, il mio quarto rally su neve e il secondo della stagione 2024. Ora siamo terzi in campionato, il che è davvero positivo e dà molta fiducia e motivazione a tutta la squadra, che ha lavorato davvero duramente. Possiamo essere davvero orgogliosi del fatto che abbiamo lavorato tutti insieme e che ha funzionato alla perfezione. Ora vogliamo solo goderci il podio, è stato fantastico e speriamo che ne arrivino altri!".

Grégoire Munster, 23° assoluto, ha dichiarato: "Abbiamo imparato molto qui in Svezia e siamo migliorati nel corso del weekend. I distacchi al chilometro sono diventati sempre più piccoli, e questo era l'obiettivo. Purtroppo abbiamo commesso un piccolo errore sabato sera, ma rimanere bloccati in un banco di neve fa parte dell'esperienza del Rally di Svezia! Penso che ogni pilota che ha partecipato al rally abbia avuto questa esperienza. È stato un peccato perché ha comportato del lavoro extra per i meccanici, ma hanno sistemato tutto in modo che potessimo ripartire domenica per farci fare ancora più esperienza, cosa di cui sono molto contento." (M-Sport)

Classifica finale dopo 18 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:33:04,9 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 29,6 3 Fourmaux/Coria (F), Ford + 47,9 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:46,3 5 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda Rally2 + 5:04,2 6 Pajari/Mälkönen (FIN), Toyota Rally2 + 6:23,9 7 Linnamäe/Morgan (EE/GB), Toyota Rally2 + 6:26,4 8 Korkonen/Vinnikka (FIN), Toyota Rally2 + 6:48,1 9 Heikkilä/Tenonen (FIN), Toyota Rally2 + 7:25,7 10 Bertelli/Scattolin (I), Toyota + 7:37,7

Campionato mondiale piloti - classifica dopo 2 gare su 13 Pos. Squadra/Nato/Auto (Svezia) Punti 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6