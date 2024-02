Suécia: Adrien Fourmaux no pódio pela primeira vez

Adrien Fourmaux e o seu copiloto Alexandre Coria alcançam o seu primeiro pódio no WRC após um desempenho impressionante na segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) na invernosa Suécia.

A M-Sport Ford World Rally Team está a celebrar o fantástico e muito aguardado terceiro lugar de Fourmaux na geral, após cinco épocas de aprendizagem e apoio dentro da equipa. Desde a sua estreia no campeonato de topo do WRC em 2021, Fourmaux lutou incansavelmente por este momento, enfrentando todos os desafios para finalmente conquistar o seu lugar no pódio na Suécia.

À semelhança do seu excelente desempenho na abertura da temporada em Monte-Carlo, Fourmaux teve um fim de semana quase perfeito na Suécia. O segundo tempo mais rápido de Fourmaux no shakedown deu um tom positivo ao evento. A etapa de sprint da noite em Umeå, uma das favoritas dos adeptos, trouxe uma espetacular ação de neve e fogo e um quarto tempo para o francês.

Com a sua auto-confiança reforçada, Fourmaux abordou a sexta-feira com uma determinação calma e uma abordagem calculada. As condições climatéricas difíceis dominaram o dia, com a queda de grandes quantidades de neve e chuva gelada, levando a uma acumulação de cerca de 10 cm de neve solta na maioria das pistas. Apesar da sua relativa falta de experiência na neve e no gelo, Fourmaux foi um dos poucos que conseguiu evitar problemas e foi recompensado com o terceiro melhor tempo na SS4. Graças ao seu tato, travou uma batalha renhida com Elfyn Evans e lutou por posições. No final, Fourmaux terminou o dia à frente de Evans e em quarto lugar na geral.

À medida que antigos vencedores de ralis e campeonatos começam a lutar à sua volta, Fourmaux sobe ao segundo lugar da geral após problemas de Katsuta em SS9. Seguiu-se um sensacional tempo mais rápido em SS11, o seu primeiro tempo mais rápido desde o Rali de Espanha de 2022 e, espera-se, o primeiro de muitos a ser estabelecido em 2024.

Fourmaux manteve-se frio, calmo e controlado e fez fortes tempos de etapa ao longo da tarde, gerindo os seus pneus e as condições de estrada em deterioração de forma soberba. Fourmaux conseguiu outros tempos entre os três primeiros na ronda da tarde de sábado e conseguiu travar Evans, apesar de um momento de tensão num banco de neve na última etapa do dia. No final do dia, Fourmaux ficou em segundo lugar na geral e somou 15 pontos.

Fourmaux tinha os seus objectivos bem definidos para domingo: trazer o carro de volta em segurança e conquistar o seu primeiro lugar no pódio do WRC. E assim se manteve até ao último controlo horário. Esta foi uma data importante na sua carreira nos ralis. A sua posição na classificação geral no domingo recompensou-o com três pontos adicionais e está agora em terceiro lugar na classificação do campeonato.

Grégoire Munster, a competir na sua segunda prova do WRC na neve, na Suécia, debateu-se com os baixos níveis de aderência que lhe eram estranhos e submeteu-se ao que descreveu como as condições de condução mais difíceis que alguma vez tinha experimentado. Infelizmente, Munster perdeu tempo no início da SS4 depois de uma separação de pneus e subsequente mudança de roda difícil a temperaturas negativas e teve de lutar contra a neve fresca e solta durante toda a tarde de sexta-feira para terminar o dia no 10º lugar da geral.

O sábado foi um dia estável para o piloto luxemburguês. Infelizmente, durante a etapa de sprint em Umeå, nessa noite, Munster e o seu copiloto Louka ficaram presos num banco de neve a cerca de dois terços da etapa, perdendo mais de 14 minutos e caindo para o 28º lugar da geral. Munster voltou a arrancar no domingo. Terminou o fim de semana em 23º lugar na geral, levando para casa muitos conhecimentos e histórias novas.

Malcolm Wilson, Diretor-Geral, afirmou: "Este foi um acontecimento muito especial para toda a equipa. A mensagem para o Adrien hoje foi clara: trazer o pódio para casa! Ele continuou a mostrar grande maturidade, conduziu de forma sensata e garantiu um merecido terceiro lugar. Fiquei muito impressionado com a sua mentalidade e confiança neste fim de semana e estou ansioso por ver o que mais ele pode conseguir connosco este ano, agora que este marco na carreira foi alcançado."

Adrien Fourmaux, terceiro na geral, afirmou: "É muito bom conseguir o meu primeiro pódio ao mais alto nível na Suécia, o meu quarto rali na neve e o segundo da época de 2024. Estamos agora em terceiro no campeonato, o que é muito positivo e dá muita confiança e motivação a toda a equipa, que tem trabalhado muito. Podemos estar muito orgulhosos por termos trabalhado todos em conjunto e por ter funcionado na perfeição. Agora só queremos desfrutar do pódio, foi ótimo e esperamos que venham mais pódios!"

Grégoire Munster, 23º da geral, disse: "Aprendemos muito aqui na Suécia e melhorámos ao longo do fim de semana. As diferenças por quilómetro foram ficando cada vez mais pequenas e esse era o objetivo. Infelizmente, cometemos um pequeno erro no sábado à noite, mas ficar preso num banco de neve faz parte da experiência do Rali da Suécia! Penso que todos os pilotos que participaram no rali tiveram essa experiência. Foi uma pena, porque significou um trabalho extra para os mecânicos, mas eles arranjaram tudo para que pudéssemos recomeçar no domingo e dar-nos ainda mais experiência, o que me deixa muito contente." (M-Sport)

Classificação final após 18 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo 1 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:33:04,9 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 29,6 3 Fourmaux/Coria (F), Ford + 47,9 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:46,3 5 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda Rally2 + 5:04,2 6 Pajari/Mälkönen (FIN), Toyota Rally2 + 6:23,9 7 Linnamäe/Morgan (EE/GB), Toyota Rally2 + 6:26,4 8 Korkonen/Vinnikka (FIN), Toyota Rally2 + 6:48,1 9 Heikkilä/Tenonen (FIN), Toyota Rally2 + 7:25,7 10 Bertelli/Scattolin (I), Toyota + 7:37,7

Campeonato do Mundo de Pilotos - classificação após 2 de 13 corridas Pos. Equipa/Nação/Carro (Suécia) Pontos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6