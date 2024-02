Suède : Solberg démarre la course au titre WRC2 par une victoire à domicile

L'équipage finlandais Lauri Joona/Janni Hussi se classe sixième de la catégorie WRC2 au volant d'une Skoda Fabia RS Rally2. Les Polonais Michał Sołowow/Maciej Baran remportent le classement de la WRC Masters Cup sur une Skoda Fabia RS Rally2.

Au Rallye Monte-Carlo, ils ne s'étaient pas inscrits pour marquer des points WRC dans le classement des pilotes WRC2, mais en Suède (15-18 février), Oliver Solberg/Elliott Edmondson ont remporté la totalité des points pour la première place grâce à une victoire dominatrice. Au volant de leur Skoda Fabia RS Rally2, engagée par l'équipe Toksport WRT soutenue par Skoda Motorsport, le Suédois de 22 ans et son copilote britannique ont signé le meilleur temps WRC2 dans onze des dix-huit spéciales enneigées et verglacées autour d'Umeå.

En réalisant le meilleur temps de sa catégorie dans l'épreuve d'ouverture 'Umeå Sprint' jeudi soir, Oliver Solberg s'est placé directement en tête du classement WRC2 - et n'a plus vu ses adversaires que dans le rétroviseur. Après la première étape du vendredi, le fils de l'ancien champion du monde des rallyes FIA Petter Solberg avait déjà creusé un écart de près de 30 secondes sur ses poursuivants. Plus remarquable encore, la Skoda Fabia RS Rally2 de Toksport WRT s'est retrouvée troisième au classement général - jamais dans l'histoire du championnat un équipage de la catégorie WRC2 n'avait réussi à se hisser aussi haut après une étape complète. "Troisième dans une voiture de Rally2, c'est incroyable, et en plus dans mon rallye à domicile, c'est un rêve", a déclaré Solberg à propos de ce moment historique.

Sur les sept spéciales de l'étape du samedi, Solberg/Edmondson ont augmenté leur avance de plus d'une minute dans la catégorie WRC2. Même s'ils n'ont pas pu conserver leur impressionnante troisième place au classement général, le duo suédo-britannique a dominé le WRC2 et n'a jamais été inquiété lors de la plus longue étape du rallye. "Nous sommes maintenant en tête avec une telle avance que je peux pleinement profiter de la conduite", a révélé Solberg, qui ne prenait déjà plus de risques à ce stade.

Dans les trois spéciales restantes du dimanche, Oliver Solberg et Elliott Edmondson auraient donc pu se la couler douce. Au lieu de cela, l'équipage de Toksport WRT a signé un nouveau meilleur temps en WRC2 dès le début de l'étape finale et a réitéré sa démonstration dans la dernière spéciale de la deuxième manche de la saison. A l'arrivée, leur avance sur les Finlandais Sami Pajari/Enni Mälkönen, deuxièmes, était de près d'1 minute 20. "Superbe ! Quel rallye !", s'est exclamé Solberg sur la rampe d'arrivée. "Tant de fans, une si belle ambiance. Ma famille et beaucoup d'amis sont là aussi. Gagner comme ça, c'est grandiose".

Grâce à sa victoire en Suède, Oliver Solberg se hisse à la première place du classement général WRC2, qu'il partage avec Yohan Rossel. Le Français avait remporté la catégorie au début de la saison à Monte-Carlo, mais n'était pas au départ en Suède.

La sixième place de la catégorie WRC2 est revenue aux Finlandais Lauri Joona et Janni Hussi sur leur Skoda Fabia RS Rally2. Les matadors locaux suédois Isak Reiersen/Lucas Karlsson complètent le top huit de la catégorie WRC2 sur une autre Skoda Fabia RS Rally2. La victoire de la WRC Masters Cup, réservée aux pilotes de 50 ans et plus, est revenue à l'équipage polonais de la Skoda Fabia RS Rally2, Michal Solowow/Maciej Baran.

Après les conditions changeantes du Rallye Monte-Carlo et les chemins forestiers gelés du Rallye de Suède, le Championnat du monde des rallyes de la FIA fera prochainement étape dans la savane est-africaine. C'est là que le célèbre Safari Rally Kenya est programmé du 28 au 31 mars.(Skoda)

Nombre de rallyes : 129,1

L'épreuve spéciale 4 s'est révélée être la plus rapide du rallye pour les concurrents WRC2. La surface de la route était composée à parts presque égales de neige tassée, de glace et de gravier gelé. Oliver Solberg et son copilote Elliott Edmondson ont réalisé leur meilleur temps sur les 28,25 km de Floda au volant de leur Skoda Fabia RS Rally2, à une vitesse moyenne de 129,1 km/h.

Rallye de Suède, 15-18 février 2024, résultat WRC2

1. Oliver Solberg/Elliott Edmondson (SWE/GBR), Skoda Fabia RS Rally2, 2 h 38 min 09,1 s

2. Sami Pajari/Enni Mälkönen (FIN/FIN), Toyota GR Yaris Rally2, +1 min 19,7 s

3. Georg Linnemäe/James Morgan (EST/GBR), Toyota GR Yaris Rally2, +1 min 22,2 s

4. Roope Korhonen/Anssi Viinikka (FIN/FIN), Toyota GR Yaris Rally2, +1.43,9 minutes

5. Mikko Heikkilä/Kristian Temonen (FIN/FIN), Toyota GR Yaris Rally2, +2.21,5 minutes

6. Lauri Joona/Janni Hussi (FIN/FIN), Skoda Fabia RS Rally2, +2.58,6 minutes

Classement général WRC2/conducteur (après deux rallyes sur 13)

1. Yohan Rossel (FRA, Citroën), 25 points

1. Oliver Solberg (SWE, Skoda), 25 points

3. Pepe López (ESP, Skoda), 18 points