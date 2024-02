Svezia: Solberg inizia la rincorsa al titolo WRC2 con una vittoria in casa

L'equipaggio finlandese Lauri Joona/Janni Hussi si classifica sesto nella categoria WRC2 con una Skoda Fabia RS Rally2. I polacchi Michał Sołowow/Maciej Baran vincono la classifica della WRC Masters Cup con una Skoda Fabia RS Rally2.

Al Rally di Monte Carlo, non si erano registrati per i punti WRC nella classifica piloti WRC2, ma in Svezia (dal 15 al 18 febbraio) Oliver Solberg/Elliott Edmondson hanno conquistato tutti i punti per il primo posto con una vittoria dominante. A bordo della loro Skoda Fabia RS Rally2, iscritta dal team Toksport WRT con il supporto di Skoda Motorsport, il 22enne svedese e il suo copilota britannico hanno ottenuto il miglior tempo nel WRC2 su undici delle 18 prove speciali (SS) innevate e ghiacciate intorno a Umeå.

Con il miglior tempo nella sua categoria nella tappa d'apertura "Umeå Sprint" di giovedì sera, Oliver Solberg è salito direttamente in testa alla classifica del WRC2 e da quel momento in poi ha visto i suoi avversari solo nello specchietto retrovisore. Dopo la prima tappa di venerdì, il figlio dell'ex campione del mondo rally FIA Petter Solberg aveva già accumulato un vantaggio di quasi 30 secondi sugli avversari. Ancora più notevole: nella classifica generale, la Skoda Fabia RS Rally2 gestita da Toksport WRT si è piazzata al terzo posto - mai prima d'ora, nella storia del campionato, un equipaggio della categoria WRC2 era riuscito a essere così avanti dopo una tappa completa. "Il terzo posto in un'auto Rally2 è incredibile e poi nel mio rally di casa - un sogno", ha commentato Solberg sul momento storico.

Solberg/Edmondson hanno esteso il loro vantaggio nella categoria WRC2 a più di un minuto sulle sette prove speciali della tappa di sabato. Anche se non sono riusciti a mantenere l'impressionante terzo posto nella classifica generale, il duo svedese-britannico ha dominato il WRC2 e non è mai stato sotto pressione, nemmeno nella tappa più lunga del rally. "Ora siamo in testa con un margine così ampio che posso godermi appieno la guida", ha rivelato Solberg, che a questo punto non correva più alcun rischio.

Oliver Solberg ed Elliott Edmondson avrebbero potuto prendersela comoda nelle tre prove speciali rimanenti di domenica. Invece, l'equipaggio del Toksport WRT ha fatto segnare un altro miglior tempo WRC2 all'inizio dell'ultima tappa e ha ripetuto questa dimostrazione sull'ultima prova speciale del secondo round della stagione. Al traguardo, il loro distacco dai finlandesi Sami Pajari/Enni Mälkönen, secondi in classifica, era di quasi 1,20 minuti. "Fantastico. Che rally", ha commentato Solberg sulla rampa d'arrivo. "Così tanti fan, un'atmosfera così bella. Anche la mia famiglia e molti amici sono qui. Vincere così è fantastico".

Grazie alla vittoria in Svezia, Oliver Solberg è salito al primo posto nella classifica generale del WRC2, che condivide con Yohan Rossel. Il francese aveva vinto la categoria all'apertura della stagione a Monte Carlo, ma non ha gareggiato in Svezia.

Il sesto posto nella categoria WRC2 è andato ai finlandesi Lauri Joona e Janni Hussi con la loro Skoda Fabia RS Rally2. Gli eroi locali svedesi Isak Reiersen/Lucas Karlsson hanno completato la top eight della categoria WRC2 con un'altra Skoda Fabia RS Rally2. La vittoria nella WRC Masters Cup, aperta ai piloti di 50 anni e oltre, è andata all'equipaggio polacco della Skoda Fabia RS Rally2 di Michal Solowow/Maciej Baran.

Dopo le condizioni mutevoli del Rally di Monte Carlo e le strade forestali ghiacciate del Rally di Svezia, il Campionato del Mondo Rally FIA si sposterà presto nella savana dell'Africa orientale. Il famoso Safari Rally Kenya è in programma dal 28 al 31 marzo.(Skoda)

Numero del rally: 129.1

La quarta prova speciale si è rivelata la più veloce del rally nel settore WRC2. Il manto stradale era costituito quasi in egual misura da neve compattata, ghiaccio e ghiaia ghiacciata. Nel loro miglior tempo, Oliver Solberg e il copilota Elliott Edmondson hanno percorso i 28,25 chilometri della prova speciale "Floda" con la loro Skoda Fabia RS Rally2 a una velocità media di 129,1 km/h.

Rally di Svezia, 15-18 febbraio 2024, risultati WRC2

1° Oliver Solberg/Elliott Edmondson (SWE/GBR), Skoda Fabia RS Rally2, 2:38.09.1 ore

2° Sami Pajari/Enni Mälkönen (FIN/FIN), Toyota GR Yaris Rally2, +1.19.7 minuti

3° Georg Linnemäe/James Morgan (EST/GBR), Toyota GR Yaris Rally2, +1.22.2 minuti

4° Roope Korhonen/Anssi Viinikka (FIN/FIN), Toyota GR Yaris Rally2, +1m 43,9s

5. Mikko Heikkilä/Kristian Temonen (FIN/FIN), Toyota GR Yaris Rally2, +2m 21,5s

6. Lauri Joona/Janni Hussi (FIN/FIN), Skoda Fabia RS Rally2, +2m 58,6s

Classifica generale WRC2/piloti (dopo due rally su 13)

1° Yohan Rossel (FRA, Citroën), 25 punti

1° Oliver Solberg (SWE, Skoda), 25 punti

3° Pepe López (ESP, Skoda), 18 punti