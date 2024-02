Suécia: Solberg inicia a luta pelo título do WRC2 com uma vitória em casa

Oliver Solberg/Elliott Edmondson no Skoda Fabia RS Rally2 da Toksport WRT vencem a classificação WRC2 da segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC) com uma vantagem dominante de mais de um minuto.

A equipa finlandesa Lauri Joona/Janni Hussi termina em sexto lugar na categoria WRC2 num Skoda Fabia RS Rally2. Os polacos Michał Sołowow/Maciej Baran vencem a classificação da WRC Masters Cup num Skoda Fabia RS Rally2.

No Rali de Monte Carlo, não tinham registado pontos para o WRC na classificação de pilotos do WRC2, mas na Suécia (15 a 18 de fevereiro) Oliver Solberg/Elliott Edmondson conquistaram agora todos os pontos para o primeiro lugar com uma vitória dominante. No seu Skoda Fabia RS Rally2, inscrito pela equipa Toksport WRT, apoiada pela Skoda Motorsport, o sueco de 22 anos e o seu copiloto britânico estabeleceram o tempo mais rápido no WRC2 em onze das 18 provas especiais (SS) com neve e gelo à volta de Umeå.

Com o tempo mais rápido da sua categoria na etapa de abertura "Umeå Sprint", na quinta-feira à noite, Oliver Solberg foi diretamente para o topo da classificação do WRC2 - e, a partir daí, só viu os seus adversários no espelho retrovisor. Após a primeira etapa de sexta-feira, o filho do antigo Campeão do Mundo de Ralis da FIA, Petter Solberg, já tinha conseguido uma vantagem de quase 30 segundos sobre os seus rivais. Mais notável ainda: na classificação geral, o Skoda Fabia RS Rally2 da Toksport WRT terminou em terceiro lugar - nunca antes na história do campeonato uma equipa da categoria WRC2 tinha conseguido estar tão à frente após uma etapa completa. "O terceiro lugar num carro de Rally2 é incrível e ainda por cima no meu rali caseiro - um sonho", comentou Solberg sobre o momento histórico.

Solberg/Edmondson aumentaram a sua vantagem na categoria WRC2 para mais de um minuto nas sete provas especiais da etapa de sábado. Apesar de não terem conseguido manter o seu impressionante terceiro lugar na classificação geral, a dupla sueco-britânica dominou o WRC2 e nunca esteve sob pressão, mesmo na etapa mais longa do rali. "Estamos agora a liderar com uma margem tão grande que posso desfrutar totalmente da condução", revelou Solberg, que já não estava a correr riscos nesta altura.

Oliver Solberg e Elliott Edmondson poderiam ter tido calma nas três etapas especiais que restavam no domingo. Em vez disso, a equipa da Toksport WRT estabeleceu outro melhor tempo do WRC2 logo no início da última etapa e repetiu esta demonstração na última especial da segunda ronda da temporada. No final, a sua diferença para os segundos classificados, os finlandeses Sami Pajari/Enni Mälkönen, era de quase 1,20 minutos. "Ótimo. Que rali", disse Solberg na rampa de chegada. "Tantos fãs, uma atmosfera fantástica. A minha família e muitos amigos também estão aqui. Ganhar assim é fantástico."

Graças à sua vitória na Suécia, Oliver Solberg subiu ao primeiro lugar da classificação geral do WRC2, que partilha com Yohan Rossel. O francês tinha vencido a categoria na abertura da época em Monte Carlo, mas não competiu na Suécia.

O sexto lugar na categoria WRC2 foi para Lauri Joona e Janni Hussi, da Finlândia, no seu Skoda Fabia RS Rally2. Os heróis locais suecos Isak Reiersen/Lucas Karlsson completaram os oito primeiros da categoria WRC2 noutro Skoda Fabia RS Rally2. A vitória na WRC Masters Cup, que está aberta a pilotos com 50 anos ou mais, foi para a equipa polaca do Skoda Fabia RS Rally2 de Michal Solowow/Maciej Baran.

Depois das condições instáveis do Rali de Monte Carlo e das estradas florestais geladas do Rali da Suécia, o Campeonato do Mundo de Ralis da FIA viajará em breve para a savana da África Oriental. O famoso Rali Safari do Quénia está no programa de 28 a 31 de março.(Skoda)

Número do rali: 129.1

A quarta especial revelou-se a mais rápida do rali na categoria WRC2. A superfície da estrada consistia quase igualmente em neve compactada, gelo e gravilha congelada. Com o seu melhor tempo, Oliver Solberg e o copiloto Elliott Edmondson percorreram os 28,25 quilómetros da especial "Floda" no seu Skoda Fabia RS Rally2 a uma velocidade média de 129,1 km/h.

Rali da Suécia, 15 a 18 de fevereiro de 2024, resultado do WRC2

1º Oliver Solberg/Elliott Edmondson (SWE/GBR), Skoda Fabia RS Rally2, 2:38.09.1 horas

2º Sami Pajari/Enni Mälkönen (FIN/FIN), Toyota GR Yaris Rally2, +1.19.7 minutos

3º Georg Linnemäe/James Morgan (EST/GBR), Toyota GR Yaris Rally2, +1.22.2 minutos

4º Roope Korhonen/Anssi Viinikka (FIN/FIN), Toyota GR Yaris Rally2, +1m 43,9s

5. Mikko Heikkilä/Kristian Temonen (FIN/FIN), Toyota GR Yaris Rally2, +2m 21,5s

6. Lauri Joona/Janni Hussi (FIN/FIN), Skoda Fabia RS Rally2, +2m 58,6s

Classificação geral WRC2/pilotos (após dois dos 13 ralis)

1º Yohan Rossel (FRA, Citroën), 25 pontos

1º Oliver Solberg (SWE, Skoda), 25 pontos

3º Pepe López (ESP, Skoda), 18 pontos