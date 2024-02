El nuevo sistema de puntos de los rallies, muy criticado

El cambio más radical de la clasificación en la historia del WRC provocó sin duda un debate cuando se anunció para este año. Es justo decir que hubo una respuesta mixta. Elfyn Evans fue uno de los críticos más duros. "Una victoria está claramente devaluada", dijo antes del inicio de la temporada. Y no ha cambiado de opinión, aunque probablemente haya sido el mayor beneficiado hasta ahora.

La revisión pretendía aumentar el interés de los domingos del WRC, en los que los pilotos tendían a ahorrar potencia, al menos hasta la Power Stage. Muchos clamaban por un cambio. Y el cambio llegó. Se cancelaron los puntos otorgados para todo el rally. En su lugar, se sustituyeron por un tramo para las posiciones al final del sábado -siempre que estos pilotos llegaran a la meta el domingo- y una parte más pequeña basada únicamente en la clasificación de las etapas del domingo. Las bonificaciones por etapas de potencia se mantuvieron sin cambios, de modo que el máximo alcanzable en un rally permaneció inalterado en 30.

Montecarlo llegó y se fue, y el nuevo sistema pareció tener poco impacto. La batalla por la victoria se prolongó hasta el domingo por la mañana, con Thierry Neuville obteniendo un máximo para la victoria en las tres clasificaciones.

Hasta ahí, todo bien. Pero, ¿qué pasa si un piloto tiene una clara ventaja en la tabla de tiempos y no quiere poner en peligro su victoria yendo a por las bonificaciones del superdomingo? Eso es exactamente lo que ocurrió en Suecia. Esapekka Lappi buscaba el domingo la segunda victoria de su carrera y la primera en seis años y medio, y no quería correr riesgos.

Así que se abrió la puerta para que alguien más sumara más puntos que el ganador del rally. Elfyn Evans se adelantó. Como fue el primer coche en salir a las pistas cubiertas de nieve el viernes por la tarde debido a la táctica o a la mala suerte del líder del campeonato, Thierry Neuville, Evans no tenía posibilidades reales de ganar la prueba.

Pero cada punto podía ser decisivo en su lucha por el título mundial. Evans, a quien Lappi y Adrien Fourmaux batieron en la tercera posición el sábado por la tarde, pudo sumar otros doce puntos el domingo. Un par de pequeños errores en los metros finales de la Power Stage le impidieron superar a todos ellos por menos de 0,1 segundos, pero 11 de 12 no está nada mal.

Y como la precaución de Lappi significó que sólo sumara un punto el domingo, además de los 18 que ya había conseguido provisionalmente, Evans, segundo, superó al ganador del rally por cinco puntos.

Independientemente de sus méritos, el nuevo sistema recompensa la estrategia inteligente. Recompensa un enfoque inteligente. Cuando DirtFish se lo presentó a Evans el domingo al mediodía en Umeå, su respuesta fue clara.

"Sigo pensando que no está bien", dijo Evans. "Esapekka (EP) ha ganado hoy y tiene muchos menos puntos que yo. Sean cuales sean las circunstancias, no me parece bien. Aunque me he llevado bien con el nuevo sistema de puntos, sigo sin ser partidario de él".

Probablemente sea aún demasiado pronto para emitir un juicio objetivo. Hasta ahora sólo hemos visto los efectos de dos escenarios, y habrá muchas circunstancias diferentes que afectarán a futuros eventos.

En última instancia, el sistema garantizó que pilotos como Evans, Neuville y Kalle Rovanperä y Ott Tänak, que se retiraron el viernes, superaran todas las etapas del domingo y no sólo la Power Stage. Esapekka Lappi, sin duda, no estaba menos contento de lo que habría estado con 25 puntos. Pero es seguro decir que el nuevo sistema todavía tiene que convencer a sus críticos.

Campeonato del Mundo de Pilotos - clasificación tras 2 de 13 rondas Pos. Equipo/Nación/Coche (Suecia) Puntos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6