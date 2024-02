Le nouveau système de points du rallye vivement critiqué

Le changement de classement le plus radical de l'histoire du WRC a certainement suscité un débat lorsqu'il a été annoncé pour cette année. On peut dire sans se tromper que l'accueil a été mitigé. Elfyn Evans a été l'un des plus virulents. "Une victoire est clairement dévaluée", déclarait-il avant le début de la saison. Et il n'a pas changé d'avis - bien qu'il en ait sans doute été le plus grand bénéficiaire jusqu'à présent.

La révision devait accroître l'intérêt des dimanches de WRC, où les pilotes avaient tendance - du moins jusqu'à la Powerstage - à économiser leurs forces. Beaucoup avaient réclamé du changement. Et le changement a été apporté. Les points attribués pour l'ensemble du rallye ont été supprimés. Ils ont été remplacés par une tranche pour les positions à la fin de la journée du samedi - à condition que ces pilotes aient atteint l'arrivée le dimanche - et une petite partie basée uniquement sur le classement des étapes du dimanche. Les bonus de power stage n'ont pas été modifiés, de sorte que la valeur maximale pouvant être atteinte sur un rallye reste inchangée à 30.

Monte-Carlo allait et venait, et le nouveau système semblait avoir peu d'impact. La bataille pour la victoire a fait rage jusqu'au dimanche matin, et Thierry Neuville a obtenu un maximum pour la victoire dans les trois classements.

Jusque-là, c'est bien. Mais que se passe-t-il lorsqu'un pilote a une nette avance sur la feuille des temps et qu'il ne veut pas compromettre sa victoire en cherchant à obtenir ces bonus du Super Sunday ? C'est exactement le scénario qui s'est déroulé en Suède. Esapekka Lappi voulait remporter dimanche la deuxième victoire de sa carrière et la première depuis six ans et demi, et ne prenait en aucun cas de risques.

Et la porte était donc ouverte pour que quelqu'un d'autre marque plus de points que le vainqueur du rallye. Elfyn Evans se présente. Comme la tactique ou la malchance de Thierry Neuville, le leader du championnat, l'a contraint à être le premier véhicule à s'élancer sur les pistes enneigées le vendredi après-midi, Evans n'avait aucune chance réaliste de remporter l'événement.

Mais chaque point pourrait être décisif pour sa lutte pour le titre de champion du monde. Evans, qui a été battu par Lappi et Adrien Fourmaux pour la troisième place le samedi soir, pouvait encore marquer douze points supplémentaires le dimanche. Quelques petites erreurs dans les derniers mètres de la Powerstage l'ont empêché de les accélérer tous de moins de 0,1 seconde, mais 11 sur 12, ce n'est pas si mal.

Et comme Lappi, en raison de sa prudence, n'a marqué qu'un seul point dominical en plus des 18 qu'il avait déjà provisoirement engrangés, le deuxième, Evans, a dépassé le vainqueur du rallye de pas moins de cinq points.

Indépendamment de ses mérites, le nouveau système récompense une stratégie intelligente. Il récompense une approche intelligente. Lorsque DirtFish a présenté cela à Evans dimanche midi à Umeå, sa réponse a été claire.

"Je ne pense toujours pas que ce soit la bonne solution", a déclaré Evans. "Esapekka (EP) a gagné aujourd'hui et il a beaucoup moins de points que moi. Quelles que soient les circonstances, je ne pense pas que ce soit juste. Même si je me suis bien débrouillé avec le nouveau système de points, je n'en suis toujours pas partisan".

Il est probablement encore trop tôt pour porter un jugement objectif. Nous n'avons vu jusqu'à présent que les effets de deux scénarios, et il y aura de nombreuses circonstances différentes qui interviendront sur les événements futurs.

Et le système a finalement permis à des pilotes comme Evans, Neuville et Kalle Rovanperä et Ott Tänak, qui ont été éliminés le vendredi, de passer toutes les spéciales du dimanche et pas seulement la Powerstage. Esapekka Lappi n'était certainement pas moins heureux qu'il ne l'aurait été avec 25 points. Mais on peut dire avec certitude que le nouveau système n'a pas encore convaincu ses détracteurs.

Championnat du monde des pilotes - situation après 2 manches sur 13 Pos. Équipe/Nat/Véhicule (Suède) Points 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6