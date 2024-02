Il nuovo sistema di punti per i rally è stato fortemente criticato

Il cambiamento più radicale della classificazione nella storia del WRC ha certamente suscitato un dibattito quando è stato annunciato per quest'anno. È giusto dire che le reazioni sono state contrastanti. Elfyn Evans è stato uno dei critici più severi. "Una vittoria è chiaramente svalutata", ha detto prima dell'inizio della stagione. E non ha cambiato idea, anche se finora è stato probabilmente il maggior beneficiario.

La revisione era stata pensata per aumentare l'interesse nelle domeniche del WRC, dove i piloti tendevano a risparmiare sulla potenza, almeno fino alla Power Stage. Molti avevano chiesto a gran voce un cambiamento. E il cambiamento è stato apportato. I punti assegnati per l'intero rally sono stati cancellati. Al loro posto è arrivata una quota per le posizioni alla fine del sabato - a condizione che questi piloti raggiungessero il traguardo la domenica - e una parte più piccola basata solo sulla classifica delle tappe della domenica. I bonus per le power stage rimasero invariati, cosicché il valore massimo ottenibile di un rally rimase invariato a 30.

Montecarlo arrivò e passò, e il nuovo sistema sembrò avere poco impatto. La battaglia per la vittoria è andata avanti fino alla domenica mattina, con Thierry Neuville che ha ottenuto il massimo per la vittoria in tutte e tre le classifiche.

Fin qui tutto bene. Ma cosa succede se un pilota è in netto vantaggio nella classifica dei tempi e non vuole mettere a rischio la sua vittoria puntando ai bonus della Super Sunday? Questo è esattamente lo scenario che si è verificato in Svezia. Esapekka Lappi domenica voleva ottenere la sua seconda vittoria in carriera e la prima in sei anni e mezzo e non voleva correre rischi.

Così si è aperta la porta a qualcun altro per ottenere più punti del vincitore del rally. Elfyn Evans si fa avanti. Essendo la prima vettura a scendere sulle piste innevate il venerdì pomeriggio, a causa della tattica o della sfortuna del leader del campionato Thierry Neuville, Evans non aveva alcuna possibilità realistica di vincere l'evento.

Ma ogni punto potrebbe essere decisivo nella lotta per il titolo mondiale. Evans, che sabato sera era stato battuto al terzo posto da Lappi e Adrien Fourmaux, domenica è riuscito a guadagnare altri dodici punti. Un paio di piccoli errori negli ultimi metri della Power Stage gli hanno impedito di batterli tutti per meno di 0,1 secondi, ma 11 su 12 non è male.

E poiché l'ammonizione di Lappi gli ha fatto guadagnare un solo punto domenica, oltre ai 18 già raccolti provvisoriamente, il secondo classificato Evans ha superato il vincitore del rally di ben cinque punti.

A prescindere dai suoi meriti, il nuovo sistema premia la strategia intelligente. Premia un approccio intelligente. Quando DirtFish lo ha presentato a Evans domenica all'ora di pranzo a Umeå, la sua risposta è stata chiara.

"Continuo a pensare che non sia giusto", ha detto Evans. "Esapekka (EP) ha vinto oggi e ha molti meno punti di me. A prescindere dalle circostanze, non credo che sia giusto. Anche se mi sono trovato bene con il nuovo sistema di punti, non sono ancora un suo sostenitore".

Probabilmente è ancora troppo presto per dare un giudizio obiettivo. Finora abbiamo visto solo gli effetti di due scenari e ci saranno molte circostanze diverse che influenzeranno gli eventi futuri.

Il sistema ha fatto sì che piloti come Evans, Neuville e Kalle Rovanperä e Ott Tänak, ritiratisi venerdì, riuscissero a superare tutte le tappe di domenica e non solo la Power Stage. Esapekka Lappi non era certo meno soddisfatto di quanto sarebbe stato con 25 punti. Ma si può dire che il nuovo sistema non ha ancora convinto i suoi critici.

Campionato del Mondo Piloti - classifica dopo 2 delle 13 prove previste Pos. Squadra/Nat/Auto (Svezia) Punti 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6