Novo sistema de pontos de rali muito criticado

O novo sistema de pontos do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) também é criticado pelo seu maior beneficiário: Elfyn Evans superou o vencedor do Rali da Suécia, Esapekka Lappi, mas continua a ser contra o sistema de pontos

A alteração mais radical da classificação na história do WRC suscitou certamente um debate quando foi anunciada para este ano. É justo dizer que houve uma reação mista. Elfyn Evans foi um dos críticos mais severos. "Uma vitória é claramente desvalorizada", disse ele antes do início da época. E ele não mudou de opinião - embora tenha sido provavelmente o maior beneficiário até agora.

A revisão tinha como objetivo aumentar o interesse nos domingos do WRC, onde os pilotos tendem a economizar na potência - pelo menos até à Power Stage. Muitos clamavam por mudanças. E a mudança foi feita. Os pontos atribuídos para todo o rali foram cancelados. Em seu lugar, foi criada uma tranche para as posições no final do sábado - desde que os pilotos chegassem à meta no domingo - e uma parte mais pequena baseada apenas na classificação das etapas de domingo. Os bónus da etapa de potência permaneceram inalterados, pelo que o valor máximo de um rali permaneceu inalterado em 30.

Monte Carlo chegou e passou, e o novo sistema pareceu ter pouco impacto. A luta pela vitória manteve-se até domingo de manhã, com Thierry Neuville a obter um máximo de vitória nas três classificações.

Até aqui, tudo bem. Mas e se um piloto tiver uma clara vantagem na tabela de tempos e não quiser pôr em risco a sua vitória ao tentar obter os bónus do Super Domingo? Foi exatamente esse o cenário que se verificou na Suécia. Esapekka Lappi procurava a sua segunda vitória na carreira e a primeira em seis anos e meio no domingo e não estava a correr riscos.

Assim, a porta estava aberta para que alguém marcasse mais pontos do que o vencedor do rali. Elfyn Evans avança. Como foi o primeiro carro a entrar nas pistas cobertas de neve na sexta-feira à tarde, devido à tática ou ao azar do líder do campeonato Thierry Neuville, Evans não tinha qualquer hipótese realista de vencer a prova.

Mas cada ponto pode ser decisivo na sua luta pelo título de campeão do mundo. Evans, que foi batido para o terceiro lugar por Lappi e Adrien Fourmaux no sábado à noite, conseguiu marcar mais doze pontos no domingo. Um par de pequenos erros nos metros finais da Power Stage significou que não conseguiu bater todos por menos de 0,1 segundos, mas 11 em 12 não é mau.

E como a precaução de Lappi significou que ele só ganhou um único ponto no domingo, para além dos 18 que já tinha obtido provisoriamente, Evans, o segundo classificado, superou o vencedor do rali por cinco pontos.

Independentemente dos seus méritos, o novo sistema recompensa uma estratégia inteligente. Recompensa uma abordagem inteligente. Quando a DirtFish apresentou isto a Evans no domingo à hora do almoço em Umeå, a sua resposta foi clara.

"Continuo a achar que não está correto", disse Evans. "O Esapekka (EP) ganhou hoje e tem muito menos pontos do que eu. Sejam quais forem as circunstâncias, não acho que isso seja correto. Embora me tenha dado bem com o novo sistema de pontos, ainda não sou um apoiante do mesmo."

Provavelmente ainda é muito cedo para fazer um julgamento objetivo. Até agora, só vimos os efeitos de dois cenários e haverá muitas circunstâncias diferentes que afectarão os eventos futuros.

E o sistema acabou por garantir que pilotos como Evans, Neuville e Kalle Rovanperä e Ott Tänak, que se retiraram na sexta-feira, passassem por todas as etapas no domingo e não apenas pela Power Stage. Esapekka Lappi não ficou certamente menos satisfeito do que teria ficado com 25 pontos. Mas é seguro dizer que o novo sistema ainda não convenceu os seus críticos.

Campeonato do Mundo de Pilotos - classificação após 2 de 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Carro (Suécia) Pontos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6