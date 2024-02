Katsuta: "Tengo que aprender a ser paciente" De Toni Hoffmann Toyota El japonés Takamoto Katsuta arruinó su mejor actuación en la segunda prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) en la invernal Suecia cuando intentó recuperar el primer liderato del WRC. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Tras ponerse en cabeza por primera vez en el WRC, Takamoto luchó con el líder Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1) en el Toyota GR Yaris Rally1 en Suecia el sábado por la mañana para recuperar el liderato. Katsuta comenzó la décima etapa con una diferencia mínima de nueve décimas de segundo respecto a Lappi. Pero su ofensiva se vio frenada cuando estrelló el Toyota contra un banco de nieve y tuvo que retirarse. Sin embargo, volvió a tomar la salida el domingo.



El piloto de 30 años, que vive en la sede de Toyota en Jyväskylä, Finlandia, admitió que necesita seguir trabajando para saber cuándo apretar y cuándo aflojar en su camino hacia su primera victoria en el WRC. "Sólo necesito aprender, esta gran oportunidad cuando todo funciona bien y me siento bien, sólo necesito ser paciente y no forzar", explicó Katsuta. "Fue un fin de semana largo y sólo necesitaba encontrar el punto en el que realmente necesitaba pisar el acelerador y en el que necesitaba bajar el ritmo".



Sin embargo, Katsuta admitió que no siempre es tan fácil saber cuándo acelerar y cuándo bajar el ritmo. "Es fácil decir en retrospectiva que necesito ser paciente, pero es algo muy pequeño. Si eres demasiado paciente y empiezas a bajar el ritmo, no tienes ritmo, así que ahora necesito encontrar el punto óptimo, eso es importante para todo el fin de semana".



Su íntimo amigo Ott Tänak se ha encontrado en situaciones similares a la de Katsuta en el pasado y tuvo problemas parecidos en el camino hacia su gran victoria, que finalmente logró en 2017 en su 73ª salida. Tänak, que actualmente regresa a Hyundai, cree que el enfoque correcto para Katsuta es seguir presionando el sábado por la mañana.



"Probablemente aún le falte un poco de paciencia", dijo Tänak, pero continuó: "Aun así, no diría que no tuvo que apretar el sábado. Definitivamente tenía que apretar porque estaba en una lucha directa con EP (Lappi) y ambos tenían un ritmo muy similar, así que diría que lo correcto era seguir apretando. Por desgracia, cometió un error. Todo esto es experiencia y la utilizará en el futuro. Sólo puede mejorar en eso".



El jefe del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala, se solidarizó con su piloto y reconoció las áreas en las que todavía tienen que trabajar con Katsuta. "Sabía que su ritmo era suficiente, pero creo que estaba un poco demasiado emocionado con la situación porque era 2 segundos más rápido que Lappi en la primera etapa. Eso es lo que tenemos que aprender en esta situación con Taka: que es más fácil conducir sin presión porque no tienes nada que perder. Pero cuando tienes que defender algo, tu posición, y tienes que soportar la presión, tienes que mantener la calma y la sangre fría. Este es uno de los mayores puntos fuertes de Kalle Rovanperä. Tenemos que trabajar con Taka para aprender de lo que pasó aquí".



Independientemente del resultado del sábado, Katsuta puede estar seguro de que mantendrá el apoyo incondicional de su equipo. "Lo más importante es no culpar a nadie. Tiene que atacar, condujo bien, tenemos que ver qué podemos aprender de esto".