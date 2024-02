Katsuta : "Je dois apprendre à être patient".

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Toyota Lors de la deuxième manche du Championnat du monde des rallyes (WRC) dans la Suède hivernale, le Japonais Takamoto Katsuta a ruiné sa meilleure performance en prenant la première place du WRC alors qu'il tentait de la récupérer. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Après avoir pris la tête du WRC pour la première fois, Takamoto s'est battu en Suède au volant de la Toyota GR Yaris Rally1 dans un duel mémorable avec le leader Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1) samedi matin pour pouvoir reprendre la tête. Katsuta s'est élancé dans la dixième spéciale avec un retard de neuf dixièmes de seconde sur Lappi. Mais son offensive y a été stoppée lorsqu'il a vu sa Toyota s'enfoncer dans un banc de neige et a dû abandonner. Il a toutefois pris un nouveau départ le dimanche.



Le pilote de 30 ans, qui vit au siège de Toyota à Jyväskylä, en Finlande, a reconnu qu'il devait continuer à travailler pour savoir quand mettre la pression et quand se relâcher sur le chemin de sa première victoire en WRC. "Je dois juste apprendre à saisir cette grande opportunité quand tout fonctionne bien et que je me sens bien, je dois juste être patient et ne pas pousser", a expliqué Katsuta. "C'était un long week-end et je devais juste trouver l'endroit où je devais absolument accélérer et où je devais baisser le rythme".



Katsuta a toutefois reconnu qu'il n'est pas toujours aussi facile de déterminer le moment où il faut accélérer et celui où il faut ralentir. "C'est facile de dire après coup que je dois être patient, mais c'est une toute petite chose. Si vous êtes trop patient et que vous commencez à ralentir, vous n'avez plus de rythme, donc je dois trouver le point optimal maintenant - c'est important pour tout le week-end".



Son ami proche Ott Tänak s'est retrouvé dans des situations similaires à celles de Katsuta par le passé et a connu des problèmes similaires sur le chemin de sa victoire de rupture, qu'il a finalement remportée en 2017 lors de son 73e départ. Tänak, l'actuel revenant de Hyundai, a estimé que la bonne approche pour Katsuta était de continuer à mettre la pression samedi matin.



"Il lui manque probablement un peu de patience", a déclaré Tänak, mais a poursuivi : "Néanmoins, je ne dirais pas qu'il n'avait pas besoin de pousser samedi. Il devait certainement mettre la pression parce qu'il était en lutte directe avec EP (Lappi) et que les deux avaient un rythme très similaire, donc je dirais que c'était définitivement la bonne chose à faire de continuer à mettre la pression. Malheureusement, il a simplement fait une erreur. Toutes ces choses sont de l'expérience et il va s'en servir à l'avenir. On ne peut que s'améliorer".



Le patron de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala, a montré de la compassion pour son pilote et a reconnu les domaines sur lesquels ils doivent encore travailler avec Katsuta. "Je savais que son rythme était suffisant, mais je pense qu'il était simplement un peu trop excité par la situation, car il était deux secondes plus rapide que Lappi lors de la première étape. C'est ce que nous devons apprendre dans cette situation avec Taka - qu'il est plus facile de rouler sans pression parce qu'on n'a rien à perdre. Mais quand on doit défendre quelque chose, sa position, et qu'on doit résister à la pression, il faut rester calme et cool. C'est l'une des grandes forces de Kalle Rovanperä. Nous devons travailler avec Taka pour tirer les leçons de ce qui s'est passé ici".



Quel que soit le résultat de samedi, Katsuta peut être sûr que le soutien indéfectible de son équipe restera intact. "Le plus important est de ne blâmer personne. Il doit attaquer, il a bien roulé, nous devons voir ce que nous pouvons en tirer".