Katsuta: "Devo imparare ad essere paziente".

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Toyota Il giapponese Takamoto Katsuta ha rovinato la sua migliore prestazione alla seconda prova del Campionato del Mondo Rally (WRC) nell'invernale Svezia, quando ha cercato di recuperare il primo posto nel WRC. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Dopo aver preso il comando per la prima volta nel WRC, sabato mattina Takamoto ha lottato con il leader Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1) nella Toyota GR Yaris Rally1 in Svezia per riconquistare la leadership. Katsuta ha iniziato la decima tappa con un sottilissimo distacco di nove decimi di secondo da Lappi. Ma la sua offensiva è stata interrotta quando ha sbattuto la Toyota contro un banco di neve e si è dovuto ritirare. Tuttavia, domenica è ripartito.



Il 30enne, che vive presso la sede della Toyota a Jyväskylä, in Finlandia, ha ammesso di dover continuare a lavorare per capire quando spingere e quando allentare la presa sulla sua prima vittoria nel WRC. "Ho solo bisogno di imparare, in questa grande occasione in cui tutto funziona bene e si sente bene, devo solo essere paziente e non spingere", ha spiegato Katsuta, "È stato un lungo fine settimana e dovevo solo trovare il punto in cui dovevo davvero premere il gas e dove dovevo togliere il ritmo".



Tuttavia, Katsuta ha ammesso che non è sempre così facile capire quando accelerare e quando rallentare. "È facile dire col senno di poi che devo essere paziente, ma è una cosa molto piccola. Se sei troppo paziente e cominci a rallentare, non hai ritmo, quindi devo trovare il punto ottimale ora - è importante per tutto il weekend".



Il suo caro amico Ott Tänak si è trovato in passato in situazioni simili a quelle di Katsuta e ha avuto problemi analoghi nel percorso verso la vittoria, che ha finalmente ottenuto nel 2017 alla sua 73esima partenza. Tänak, attuale rientrante in Hyundai, ritiene che l'approccio giusto per Katsuta sia quello di continuare a spingere sabato mattina.



"Probabilmente gli manca ancora un po' di pazienza", ha detto Tänak, ma ha continuato: "Tuttavia, non direi che non doveva spingere sabato. Doveva assolutamente spingere perché era in lotta diretta con EP (Lappi) ed entrambi avevano un ritmo molto simile, quindi direi che era sicuramente la cosa giusta continuare a spingere. Purtroppo ha commesso un errore. Tutte queste cose sono esperienza e le userà in futuro. Si può solo migliorare".



Il team boss della Toyota, Jari-Matti Latvala, si è detto solidale con il suo pilota e ha riconosciuto le aree su cui Katsuta deve ancora lavorare. "Sapevo che il suo ritmo era sufficiente, ma credo che fosse un po' troppo entusiasta della situazione perché era più veloce di Lappi di 2 secondi nella prima tappa. Questo è ciò che dobbiamo imparare in questa situazione con Taka: è più facile guidare senza pressione perché non si ha nulla da perdere. Ma quando devi difendere qualcosa, la tua posizione, e devi resistere alla pressione, devi rimanere calmo e freddo". Questo è uno dei maggiori punti di forza di Kalle Rovanperä. Dobbiamo lavorare con Taka per imparare da quello che è successo qui".



Indipendentemente dal risultato di sabato, Katsuta può essere certo che il sostegno della sua squadra rimarrà incrollabile. "La cosa più importante è non dare la colpa a nessuno. Deve attaccare, ha guidato bene, dobbiamo vedere cosa possiamo imparare da questo".