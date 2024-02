Katsuta: "Tenho de aprender a ser paciente"

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Toyota O japonês Takamoto Katsuta arruinou a sua melhor prestação na segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), na invernosa Suécia, ao tentar recuperar a primeira liderança do WRC.

Depois de assumir a liderança pela primeira vez no WRC, Takamoto lutou com o líder Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1) no Toyota GR Yaris Rally1 na Suécia, na manhã de sábado, para recuperar a liderança. Katsuta começou a décima etapa com uma diferença mínima de nove décimos de segundo para Lappi. Mas a sua ofensiva foi interrompida quando bateu com o Toyota num banco de neve e teve de abandonar. No entanto, voltou a arrancar no domingo.



O piloto de 30 anos, que vive na sede da Toyota em Jyväskylä, na Finlândia, admitiu que precisa de continuar a trabalhar para saber quando forçar e quando abrandar no seu caminho para a sua primeira vitória no WRC. "Só preciso de aprender, esta grande oportunidade, quando tudo está a funcionar bem e me sinto bem, só preciso de ser paciente e não forçar," explicou Katsuta. "Foi um fim de semana longo e só precisava de encontrar o ponto onde realmente precisava de acelerar e onde precisava de reduzir o ritmo."



No entanto, Katsuta admitiu que nem sempre é fácil saber quando acelerar e quando abrandar. "É fácil dizer em retrospetiva que preciso de ser paciente, mas é uma coisa muito pequena. Se formos demasiado pacientes e começarmos a abrandar, não temos ritmo, por isso tenho de encontrar o ponto ideal agora - isso é importante para todo o fim de semana."



O seu amigo próximo, Ott Tänak, já esteve em situações semelhantes às de Katsuta no passado e teve problemas semelhantes no caminho para a sua vitória inédita, que finalmente alcançou em 2017, na sua 73ª corrida. O atual regressado à Hyundai, Tänak, considerou que a abordagem correcta para Katsuta era continuar a insistir na manhã de sábado.



"Provavelmente, ainda lhe falta um pouco de paciência", disse Tänak, mas continuou: "Mesmo assim, não diria que ele não tinha de insistir no sábado. Ele tinha mesmo de forçar porque estava numa luta direta com o EP (Lappi) e ambos tinham um ritmo muito semelhante, por isso diria que era definitivamente a coisa certa a fazer. Infelizmente, ele cometeu um erro. Todas estas coisas são experiência e ele vai usá-las no futuro. Só se pode melhorar nesse aspeto".



O chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala, simpatizou com o seu piloto e reconheceu as áreas em que ainda precisam de trabalhar com Katsuta. "Eu sabia que o ritmo dele era suficiente, mas acho que ele estava demasiado entusiasmado com a situação porque foi 2 segundos mais rápido do que Lappi na primeira etapa. É isso que temos de aprender nesta situação com o Taka - que é mais fácil conduzir sem pressão porque não temos nada a perder. Mas quando temos de defender algo, a nossa posição, e temos de aguentar a pressão, temos de manter a calma e a tranquilidade. Este é um dos pontos mais fortes de Kalle Rovanperä. Temos de trabalhar com Taka para aprender com o que aconteceu aqui".



Independentemente do resultado de sábado, Katsuta pode ter a certeza de que o apoio inabalável da sua equipa se manterá. "O mais importante é não culpar ninguém. Ele tem de atacar, conduziu bem, temos de ver o que podemos aprender com isto."