Millener/M-Sport: "Estaremos allí para la primera victoria de Adrien De Toni Hoffmann M-Sport Debido al nacimiento de su segundo hijo, Richard Millener, director del equipo M-Sport Ford, estuvo ausente en Suecia y dejó el puesto de mando a Malcolm Wilson, perdiéndose el primer podio de Adrien Fourmaux. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Sin embargo, Millener ha prometido a su protegido Fourmaux que estará allí para su primera victoria en el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC). Millener vio con orgullo desde el norte de Inglaterra cómo Fourmaux lograba su mejor resultado y terminaba la prueba de Umeå en tercera posición. Millener habló con el francés de 28 años el domingo y le prometió que estaría allí para el próximo gran hito, al que Fourmaux aspira ahora.



"Fue una verdadera lástima que no pudiera estar presente en su podio después de todos estos años, pero tuvimos una charla al respecto y nos aseguraremos de que esté allí para la primera victoria", sonrió Millener. "Estamos muy contentos con lo que ha conseguido Adrien. Admitió que Fourmaux llevaba tiempo pensando en terminar entre los tres primeros. "Pienso en la primera vez que subimos a Adrien a un coche de Rally1 (en 2021): conocíamos su potencial. Sabíamos entonces que probablemente no estaba listo para el salto, pero pensamos que le daríamos esa oportunidad. Por supuesto, luego tuvimos una temporada dura (en 2022) y lo volvimos a poner en Rally2. Eso le dio un poco más de lucha y determinación, y como persona mejoró mucho mentalmente. Creo que eso se demostró el fin de semana".

Fourmaux comenzó el domingo con 16,7 segundos de ventaja sobre Elfyn Evans, de Toyota Gazoo Racing, y se tomó con calma las tres decisiones restantes del rally. Cedió el segundo puesto a Evans mientras se centraba únicamente en seguir subiendo al podio con su Puma.



Estaba claro que el Rally de Italia-Cerdeña del año pasado, cuando Fourmaux se retiró como líder del WRC2 en el Wolf Power Stage al final del rally, le rondaba por la cabeza.



"Creo que esto le quitará presión, porque después de lo que pasó en la última etapa en Cerdeña, este día iba a ser difícil para él y no quería cometer ningún error. Pero ha pilotado muy bien y ha conseguido un gran podio", dijo Millener. "No creo que me sorprendiera lo que vi, sólo estoy aliviado de que esencialmente haya conseguido esa muesca en su cinturón".



Los 29 puntos conseguidos por Fourmaux en las dos primeras rondas de 2024 son más del doble de los que consiguió en 2022 y le bastan para situarse tercero en la clasificación general de pilotos. Actualmente está por delante de Ott Tänak, el hombre al que esencialmente ha sustituido en el programa Rally1 de M-Sport Ford este año.



"Si puede mantener la cabeza en la misma posición, tenemos una oportunidad realmente buena de seguir presionando y luchando en el campeonato", insinuó Millener. "Tercero en la general del campeonato de pilotos después de dos rallies es realmente increíble y sólo demuestra que lo que hablamos antes de la temporada sobre terminar cada rally de forma consistente y usar su cabeza está dando sus frutos".