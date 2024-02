Millener/M-Sport : "Je serai là pour la première victoire d'Adrien s

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand M-Sport En raison de la naissance de son deuxième enfant, Richard Millener, chef d'équipe chez M-Sport Ford, était absent en Suède et a laissé le poste de commande à Malcolm Wilson, manquant ainsi le premier podium d'Adrien Fourmaux. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Millener a toutefois promis à son protégé Fourmaux d'être présent pour sa première victoire en Championnat du monde des rallyes (WRC). Depuis le nord de l'Angleterre, il a fièrement regardé Fourmaux réaliser son meilleur résultat de tous les temps et terminer l'épreuve d'Umeå en troisième position. Millener s'est entretenu avec le Français de 28 ans dimanche et a promis d'être présent pour la prochaine grande étape que Fourmaux s'efforce désormais de franchir.



"C'était vraiment dommage qu'après toutes ces années, je ne puisse pas être présent pour son podium, mais nous en avons parlé et nous ferons en sorte d'être là pour la première victoire", a souri Millener. "Nous sommes très satisfaits de ce qu'Adrien a réalisé. Il a reconnu qu'une place parmi les trois premiers était en cours d'élaboration depuis un certain temps pour Fourmaux. "Je repense à l'époque où nous avons mis Adrien dans une voiture de Rally1 pour la première fois (en 2021) - nous connaissions son potentiel. Nous savions alors qu'il n'était probablement pas encore prêt pour la montée, mais nous pensions lui donner cette chance. Bien sûr, nous avons ensuite eu une saison difficile (en 2022) et nous l'avons fait revenir en Rally2. Cela lui a donné un peu plus de combat et de détermination et, en tant que personne, il s'est énormément amélioré mentalement. Je pense que cela s'est vu ce week-end".

Fourmaux a pris le départ dimanche avec 16,7 secondes d'avance sur Elfyn Evans du Toyota Gazoo Racing et a abordé les trois décisions restantes du rallye avec sérénité. Il a laissé sa deuxième place à Evans, se concentrant exclusivement sur le fait d'amener sa Puma toujours sur le podium.



Il était clair que le Rallye d'Italie-Sardaigne de l'an dernier, lorsque Fourmaux avait été éliminé à la Wolf Power Stage en fin de rallye alors qu'il était leader du WRC2, lui trottait dans la tête.



"Je pense que cela va faire baisser la pression, car après ce qui s'est passé dans la dernière spéciale en Sardaigne, cette journée allait être difficile pour lui et il ne voulait pas faire d'erreur. Mais il a conduit magnifiquement et a obtenu une belle place sur le podium", a déclaré Millener. "Je ne pense pas avoir été surpris par ce que j'ai vu, je suis juste soulagé qu'il ait essentiellement obtenu cette encoche à la ceinture".



Les 29 points obtenus par Fourmaux lors des deux premières manches de 2024 représentent plus du double de ce qu'il a obtenu au total en 2022 et suffisent à le faire passer à la troisième place du classement général des pilotes. Il devance actuellement Ott Tänak, l'homme qu'il a essentiellement remplacé cette année dans le programme Rally1 de M-Sport Ford.



"S'il peut maintenir sa tête dans la même position, nous avons vraiment de bonnes chances de continuer à mettre la pression et à nous battre au championnat", a laissé entendre Millener. "La troisième place au classement général des pilotes après deux rallyes est vraiment incroyable et montre simplement que ce dont nous avons parlé avant la saison, à savoir terminer chaque rallye de manière cohérente et utiliser la tête, porte ses fruits".