Millener/M-Sport: "Ci sarà per la prima vittoria di Adrien".

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco M-Sport A causa della nascita del suo secondo figlio, Richard Millener, team principal di M-Sport Ford, era assente in Svezia e ha lasciato il posto di comando a Malcolm Wilson, perdendo il primo podio di Adrien Fourmaux. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Tuttavia, Millener ha promesso al suo pupillo Fourmaux che sarà presente per la sua prima vittoria nel Campionato del Mondo Rally (WRC). Ha assistito con orgoglio dal nord dell'Inghilterra al miglior risultato di Fourmaux, che ha concluso l'evento di Umeå al terzo posto. Millener ha parlato con il 28enne francese domenica e gli ha promesso di essere presente per il prossimo grande traguardo, a cui Fourmaux punta ora.



"È stato un vero peccato non poter essere presente per il suo podio dopo tutti questi anni, ma ne abbiamo parlato e faremo in modo di essere presenti per la prima vittoria", ha sorriso Millener. "Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti da Adrien. Ha ammesso che un piazzamento tra i primi tre per Fourmaux era in programma da tempo. "Penso a quando abbiamo messo Adrien per la prima volta su un'auto da Rally1 (nel 2021): sapevamo del suo potenziale. Sapevamo che probabilmente non era pronto per il salto di qualità, ma abbiamo pensato di dargli questa possibilità. Naturalmente, poi abbiamo avuto una stagione difficile (nel 2022) e lo abbiamo rimesso nel Rally2. Questo gli ha dato un po' più di lotta e determinazione e come persona è migliorato molto mentalmente. Credo che questo si sia visto nel fine settimana".

Fourmaux ha iniziato la domenica con 16,7 secondi di vantaggio su Elfyn Evans del Toyota Gazoo Racing e ha adottato un approccio rilassato alle restanti tre decisioni del rally. Ha ceduto il secondo posto a Evans e si è concentrato unicamente sul fatto di portare la sua Puma sul podio.



Era chiaro che il Rally Italia-Sardegna dello scorso anno, quando Fourmaux si ritirò da leader del WRC2 sulla Wolf Power Stage alla fine del rally, gli ronzava in testa.



"Penso che questo gli toglierà la pressione, perché dopo quello che è successo nell'ultima tappa in Sardegna, questa giornata sarebbe stata difficile per lui e non voleva commettere errori. Ma ha guidato benissimo e ha conquistato un ottimo podio", ha detto Millener. "Non credo di essere stato sorpreso da ciò che ho visto, sono solo sollevato dal fatto che abbia ottenuto questa tacca sulla sua cintura".



I 29 punti conquistati da Fourmaux nei primi due round del 2024 sono più del doppio di quelli ottenuti complessivamente nel 2022 e sono sufficienti a fargli conquistare il terzo posto nella classifica generale dei piloti. Attualmente è davanti a Ott Tänak, l'uomo che ha sostanzialmente sostituito nel programma Rally1 di M-Sport Ford quest'anno.



"Se riuscirà a mantenere la stessa posizione, avremo ottime possibilità di continuare a spingere e a lottare nel campionato", ha detto Millener. "Il terzo posto assoluto nel campionato piloti dopo due rally è davvero incredibile e dimostra che ciò di cui abbiamo discusso prima della stagione, ovvero finire ogni rally in modo coerente e usare la testa, sta dando i suoi frutti".