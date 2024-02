Millener/M-Sport: "Estaremos presentes na primeira vitória de Adrien

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German M-Sport Devido ao nascimento do seu segundo filho, Richard Millener, chefe de equipa da M-Sport Ford, esteve ausente na Suécia e deixou o comando para Malcolm Wilson, perdendo o primeiro pódio de Adrien Fourmaux.

No entanto, Millener prometeu ao seu pupilo Fourmaux que estará presente na sua primeira vitória no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). O piloto assistiu orgulhosamente, a partir do norte de Inglaterra, ao momento em que Fourmaux alcançou o seu melhor resultado de sempre e terminou a prova em Umeå em terceiro lugar. Millener falou com o francês de 28 anos no domingo e prometeu estar presente no próximo grande marco, que Fourmaux tem agora como objetivo.



"Foi uma pena não ter podido estar presente no pódio dele depois de todos estes anos, mas falámos sobre isso e vamos garantir que estarei presente na primeira vitória", sorriu Millener. "Estamos muito satisfeitos com o que o Adrien conseguiu. O piloto admitiu que um lugar entre os três primeiros para Fourmaux estava a ser planeado há algum tempo. "Lembro-me de quando colocámos o Adrien pela primeira vez num carro de Rally1 (em 2021) - sabíamos do seu potencial. Sabíamos então que ele provavelmente não estava pronto para a subida de escalão, mas pensámos em dar-lhe essa oportunidade. Claro que depois tivemos uma época difícil (em 2022) e voltámos a colocá-lo no Rally2. Isso deu-lhe um pouco mais de luta e determinação e, como pessoa, ele melhorou muito mentalmente. Penso que isso ficou patente no fim de semana".

Fourmaux começou o domingo com 16,7 segundos de vantagem sobre Elfyn Evans, da Toyota Gazoo Racing, e adoptou uma abordagem descontraída nas restantes três decisões do rali. Ele cedeu o segundo lugar a Evans e concentrou-se apenas em levar o seu Puma ao pódio.



Era evidente que o Rali de Itália-Sardenha do ano passado, quando Fourmaux se retirou como líder do WRC2 na Wolf Power Stage, no final do rali, estava a rondar a sua cabeça.



"Penso que isto vai aliviar a pressão, porque depois do que aconteceu na última etapa na Sardenha, este dia ia ser difícil para ele e ele não queria cometer erros. Mas ele conduziu muito bem e conseguiu um ótimo lugar no pódio", disse Millener. "Não acho que tenha ficado surpreendido com o que vi, estou apenas aliviado por ele ter conseguido este ponto no seu cinto."



Os 29 pontos marcados por Fourmaux nas duas primeiras rondas de 2024 são mais do dobro do que ele marcou em 2022 e são suficientes para o colocar em terceiro lugar na classificação geral de pilotos. Atualmente, está à frente de Ott Tänak, o homem que essencialmente substituiu no programa Rally1 da M-Sport Ford este ano.



"Se ele conseguir manter a cabeça na mesma posição, temos uma boa hipótese de continuar a pressionar e a lutar no campeonato", sugeriu Millener. "O terceiro lugar geral no campeonato de pilotos após dois ralis é realmente incrível e mostra que o que discutimos antes da temporada sobre terminar cada rali de forma consistente e usar a cabeça está a dar frutos".