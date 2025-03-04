Rennfahrer
Sandy Mitchell
Nationalität
United Kingdom
Geburtsdatum
07.03.2000
Alter
26
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Barwell Motorsport kämpft erstmals um Gesamtsiege
Barwell Motorsport kämpft erstmals um Gesamtsiege
Barwell Motorsport wird erstmals in der Pro-Klasse der GT World Challenge Europe antreten. Der britische Lamborghini-Rennstall wird mit einem Pro-Duo rund um Werksfahrer Sandy Mitchell im Sprint Cup starten.
Ricky Collard ersetzt verletzten Antoine Doquin
Bei einem heftigen Testunfall zog sich Nachwuchstalent Antoine Doquin eine Rückenverletzung zu, weshalb er nicht bei der GT World Challenge in Jeddah starten kann. Ricky Collard ersetzt ihn im Barwell Lamborghini.
Barwell Motorsport bringt zwei Lambo an den Start
Mit zwei Lamborghini Hurácan GT3 EVO II wird Barwell Motorsport die komplette Saison in der GT World Challenge Europe bestreiten. Ausgesprochenes Ziel ist die Qualifikation für die Teilnahme an den 24h Le Mans 2025.