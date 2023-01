Dakar 2023, Etappe 7: Täler, Dünen und Top-Speed

Am Samstag steht für die Teilnehmer eine lange Etappe bei der Rallye-Dakar in Saudi-Arabien auf dem Programm. Der siebte Renntag ist der Teil der Marathon-Etappe.ye.

Die Rallye Dakar 2023 hat es in sich, denn sie ist extrem lang und deutlich härter als in den letzten Jahren. Für die Fahrer in der Motorrad-Wertung bedeutet das: Mehr als 8.500 Kilometer müssen vom 31. Dezember 2022 bis 15. Januar 2023 zurückgelegt werden. Da ist der Ruhetag am Montag wohlverdient.

Doch zuvor müssen noch einmal 398 km in Wertung absolviert werden, hinzu kommt eine Verbindungsetappe von 315 km. Die Strecke führt vom Biwak in ad-Dawadimi zur Stadt Riad. Der Ort ist die Hauptstadt des Königreichs Saudi-Arabien mit etwa 6,5 Millionen Einwohnern. Regierung, Parlament, Zentralbehörden und der Königspalast ist in Riad.

Die Wertungsprüfung ist für die Teilnehmer völlig neu, obwohl bereits in den letzten Jahren durch Riad gefahren wurde. Im ersten Teil der Etappe durchqueren die Fahrer einige atemberaubende Täler, bevor es in eine weite Wüstenlandschaft geht. Die letzten 200 Kilometer sind dann von Top-Speed geprägt.