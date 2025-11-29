Porsche-Talent Bastian Buus 2026 mit Land in der DTM

Bastian Buus debütiert 2026 in der DTM, nachdem sein geplantes 2025er Engagement durch die Insolvenz von Allied-Racing geplatzt war. Der talentierte Däne wird im Porsche von Land-Motorsport starten.

Land-Motorsport ist auch 2026 Teil der DTM. Im Rahmen der Night of Champions von Porsche wurde das Engagement des Teams mit der Marke aus Zuffenhausen bekanntgegeben. Erst in der letzten Woche wurde es offiziell, dass Land-Motorsport zu Porsche zurückkehren wird. Mit Bastian Buus greift ein vielversprechendes Talent ins Steuer des neuen Einsatzfahrzeuges.

«Wir sind stolz, auch in der nächsten Saison Teil der DTM zu sein und sind überzeugt davon, mit Porsche ein schlagkräftiges Paket an den Start zu bringen», so Christian Land mit Blick auf das zweite Jahr in der hartumkämpften GT3-Meisterschaft. «Wir haben in unserer Debütsaison gezeigt, dass wir ganz vorn mitmischen können – daran wollen wir 2026 natürlich anknüpfen. Mit Bastian haben wir einen jungen Fahrer, der viel Talent mitbringt.»

Neben Talent bringt Buus auch schon allerhand Erfahrung mit Porsche mit. Der Däne feierte in jungen Jahren Erfolge in den Markenpokalen – so krönte sich der damalige Porsche-Junior 2023 mit nur 20 Jahren zum Champion im Porsche Mobil 1 Supercup. Und auch mit seinem Einsatzfahrzeug in der DTM, dem Porsche 911 GT3 R, feierte Buus bereits Siege.

Buus sollte ursprünglich bereits 2025 in der DTM debütieren. Der Däne war als Pilot von Allied-Racing vorgesehen, ehe der bayrische Rennstall insolvent ging. Die Insolvenz von Allied-Racing öffnete daraufhin die Tür von Land-Motorsport in der DTM, denn Ricardo Feller - der ebenfalls in der Mannschaft fahren sollte - startete daraufhin kurzfristig mit einem Audi für das Team von Wolfgang und Christian Land.

Ähnliche Erfolge will Land-Motorsport mit Porsche und Buus, der erstmals in der Meisterschaft antreten wird, einfahren. Dass die Mannschaft rund um Christian Land das Zeug dazu hat, bewies sie in ihrer Premierensaison. So feierte die Mannschaft bereits einen Sieg und mehrere Podestplätze. Mit dem Porsche 911 GT3 R setzen die Niederdreisbacher künftig auf die Marke, die sich 2025 den DTM-Titel sicherte.

Das erste Kräftemessen erwartet die Teams Ende April 2026. Vom 24. bis 26. April ist auf dem österreichischen Red Bull Ring der Auftakt der DTM terminiert.