GP ICE RACE 2023 wegen Warmwetter abgesagt

GP ICE RACE in Zell am See

Das GP ICE RACE 2023, das vom 27. bis 29. Januar 2023 stattfinden sollte, wird aufgrund der andauernden und außergewöhnlichen Warmwetterlage in den österreichischen Alpen abgesagt.

Dazu haben sich die Veranstalter in Rücksprache mit Partnern und Sponsoren entschlossen. Bereits erworbene Tickets werden vollständig zurückerstattet - es gibt keinen Ersatztermin.

Nach akribischer Vorbereitung und vielversprechenden Bedingungen Anfang Dezember, hat der Wetterumschwung der letzten Wochen die Eisreserven unter das Minimum geschrumpft und keine weitere Eisproduktion zugelassen. Auch eine kurzfristige Suche nach Alternativlösungen zeigte schnell auf, dass hier die notwendigen Voraussetzungen für einen sicheren und reibungslosen Ablauf der Veranstaltung nicht gegeben waren.

Dazu Ferdi Porsche, Geschäftsführer und Veranstalter des GP ICE RACE: «Das GP ICE RACE ist für alle Fans ein Erlebnis. Deshalb fällt es uns sehr schwer, das traditionelle Eis-Event absagen zu müssen. Die aktuelle Warmwetterlage lässt uns leider keine andere Wahl. Ich bedanke mich ausdrücklich bei unseren Fans und Unterstützern. Es waren wirklich harte Wochen, aber wir schauen jetzt nach vorne und freuen uns auf ein Wiedersehen am Grossglockner.»

Constantin Klein, ebenfalls Geschäftsführer und Veranstalter des GP ICE RACE: «Wir sind extrem enttäuscht. Vor allem, weil wir uns nach zwei Jahren ohne Zuschauer so sehr auf die Fans und das Publikum gefreut hatten. In diesem Event steckt ganz viel Herzblut. Aber es macht keinen Sinn, Dinge zu erzwingen, die wir nicht in der Hand haben. Ich will mich an dieser Stelle ausdrücklich bei unseren Partnern und Sponsoren bedanken, die unglaublich verständnisvoll und unterstützend reagiert haben.»

Alle über den offiziellen GP ICE RACE Ticket-Shop erworbenen Tickets werden automatisch auf das Konto, von dem aus bezahlt wurde, erstattet. Somit besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf seitens der Tickethalter zur Rückerstattung. Wir bitten um etwas Geduld und Verständnis, dass der Erstattungsprozess bis zu zwei Wochen in Anspruch nehmen kann.