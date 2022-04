24h Le Mans, Q1: Honda vor Yamaha, Suzuki und BMW

Mit der Bestzeit von F.C.C. TSR Honda endete das erste Qualifying für das 24-Stunden-Rennen in Le Mans, knapp dahinter YART Yamaha, Yoshimura SERT Motul BMW Motorrad World Endurance und ERC Endurance-Ducati.

Josh Hook, Gino Rea und Mike di Meglio vom Team F.C.C. TSR Honda France holten sich mit einer Zeit von 1:35,819 Minuten im ersten Qualifikationstraining die provisorische Pole-Position für die 45. Auflage des 24-Stunden-Rennens in Le Mans, mit dem die Langstrecken-Weltmeisterschaft 2022 am Karsamstag pünktlich um 15.00 Uhr in die neue Saison startet.

Als Zweiter hatte YART Yamaha mit Karel Hanika, Marvin Fritz, Niccolò Canepa einen Rückstand von lediglich fünf Tausendstelsekunden. Auch die absolut schnellste Zeit von Canepa – der Italiener verbesserte mit 1:35,500 die bisherige Bestmarke von Randy de Puniet aus dem Jahr 2017 um 0,230 Sekunden – konnte an dieser Reihenfolge nichts ändern.

An der dritten Stelle konnte sich der Titelverteidiger und Vorjahressieger, die Equipe Yoshimura SERT Motul (Gregg Black, Xavier Simeon, Sylvain Guintoli), vor BMW Motorrad World Endurance mit Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jérémy Guarnoni sowie ERC Endurance-Ducati (Philipp Öttl, Xavier Forés, David Checa) eine gute Ausgangsposition sichern.

Hinter Moto AIN (Claudio Corti, Corentin Perolari, Bradley Smith) und Webike SRC Kawasaki France (Randy de Puniet, Etienne Masson, Florian Marino) klassierte sich Viltaïs Igol mit Florian Alt, Erwan Nigon und Steven Odendaal vor Wójcik Racing (Mathieu Gines, Sheridan Morais, Kamil Krzemien) und Tati Beringer (Alan Techer, Gregory Leblanc, Bastien Mackels) Platz 8.

Qualifying 1

1. F.C.C. TSR Honda France, Honda CBR1000RR-R, 1:35,819 min. 2. YART Yamaha, Yamaha YZF-R1, 1:35,825. 3. Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSXR-1000, 1:36,002. 4. BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 1:36,438. 5. ERC Endurance-Ducati, Ducati Panigale, 1:36,795. 6. Moto AIN, Yamaha YZF-R1, 1:37,251. 7. Webike SRC Kawasaki France, Kawasaki ZX-10R, 1:37,375. 8. Viltaïs Racing Igol, Yamaha YZF-R1, 1:37,442. 9. Wójcik Racing, Yamaha YZF-R1, 1:37,581. 10. Tati Beringer Racing, Kawasaki ZX-10R, 1:38,134.