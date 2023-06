LRP Poland will zurück in die EWC-Top-Ten

Für das polnische Langstrecken-Team mit Dominik Vincon, Julian Puffe und Pepijn Bijsterbosch soll es beim zweiten WM-Lauf im belgischen Spa wieder weiter nach vorne gehen als zuletzt in Le Mans.

Nach zwei Monaten Rennpause steigt bei Dominik Vincon, Julian Puffe und Pepijn Bijsterbosch die Spannung: Am Samstag gehen sie beim zweiten Rennen der Endurance World Championship an den Start. Im belgischen Spa steht ein weiterer 24-Stunden-Wettkampf an, der Fahrer und Motorräder an die Grenzen der Belastbarkeit bringen wird. Die Ziele sind klar abgesteckt: «Ich möchte unbedingt einen Platz unter den besten Zehn erreichen», sagt der 31-jährige Vincon als einer von drei Fahrern des Teams LRP Poland auf der gelbschwarzen BMW S1000 RR K67.

Etwas unglücklich war der Saisonauftakt in Le Mans gelaufen: Wegen einiger unverschuldeter Stürze und kleinerer technischer Probleme an der Maschine reichte es nur für Rang 12. Um wieder in die Top-Zehn der EWC- Wertung zurückzukehren, hat sich Vincon optimal vorbereitet. «Ich habe Lauf- und Kraftraumtrainings absolviert und bin Motocross gefahren», berichtet er. «Außerdem habe ich als Fahrlehrer bei Hafeneger Renntrainings viel Zeit auf der Strecke verbracht. Da ist man zwar nicht viel im Grenzbereich unterwegs, kann aber trotzdem an seinen fahrerischen Skills arbeiten.»

Julian Puffe rauschte unterdessen bei der Internationalen Road Racing Championship in seiner Schleizer Heimat auf das Podest und auch Bijsterbosch fuhr sich im Rahmen der Niederländischen Meisterschaft warm und brachte ebenfalls einen Pokal mit nach Hause.

Dass er nun wieder Wettkampfluft schnuppern kann, freut Vincon, allerdings weiß er nicht genau, wie seine Mannschaft vom Material her aufgestellt ist. «In Le Mans sah ich bei den Fahrwerkseinstellungen noch Luft nach oben. Um besser gerüstet ins zweite WM-Rennen zu gehen, war eigentlich ein Test geplant. Der fand aber leider nicht statt», bedauert Vincon die Ungewissheit über das Material.

Trotzdem blickt er optimistisch auf das Wochenende, an dem er mit seinen Mitstreitern unbedingt besser abschneiden will als zuletzt. Klar ist, dass die Herausforderung allein schon wegen der Gegebenheiten fordernd wird: Der knapp sieben Kilometer lange Circuit de Spa-Francorchamps gilt mit seiner über 100- jährigen Geschichte zwar als legendäre Adresse in der Motorsportszene, verlangt den Sportlern mit steilen Bergauf- und Bergab-Passagen aber viel ab.

Nach den Qualifyings am Freitag fällt der Startschuss für das 24-Stunden-Rennen auf der Ardennenachterbahn am Samstagnachmittag, 14 Uhr. Voraussichtlich wird Vincon wieder den Start übernehmen. «Wenn man da mit 50.000 Fans im Nacken steht, ist man natürlich aufgeregt», gibt er zu. «Trotzdem bin ich überzeugt, dass ich dank meiner großen Rennerfahrung die nötige Ruhe und das Selbstvertrauen habe, um wieder einen starken Auftakt hinzulegen. Bei den letzten Rennen habe ich es jedenfalls sehr gut hinbekommen.»

Motorradsport-Fans, die nicht vor Ort sein können, haben die Möglichkeit, am Bildschirm mit dem Team LRP Poland und seinen Mitstreitern mitzufiebern. Fast komplett übertragen wird der Wettkampf beim Bezahlsender Eurosport II und auszugsweise im Free-TV auf Eurosport I. Außerdem ist er über einen Internet-Stream bei Servus TV empfangbar.

Zeitplan, 24h Spa-Francorchamps

Freitag, 16. Juni



10.00 – 11.00 Uhr Freies Training

12.00 – 14.00 Uhr Qualifying 1

15.15 – 17.15 Uhr Qualifying 2

21.30 – 23.00 Uhr Nachttraining



Samstag, 17. Juni

14.00 Uhr Start

WM-Stand nach 1 von 4 Rennen:

1. F.C.C. TSR Honda France, 63 Punkte

2. YART – Yamaha Official Team EWC, 54

3. BMW Motorrad Endurance, 39

4. ERC Endurance, 38

5. Honda Viltais Racing, 36

6. Tati Team Beringer, 33

7. Yoshimura SERT Motul, 23

8. Kawasaki Webike Trickstar, 23

9. Wojcik Racing Team EWC, 17

10. Bolliger Switzerland, 16

11. Motobox Kremer Racing, 10

12. Maco Racing, 10

13. LRP Poland, 9

14. Team Moto AIN, 2