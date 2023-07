Romaniacs, Prolog: Nur Billy Bolt schneller als Letti

Am Dienstag begann mit dem City-Prolog die 20. Ausgabe der Red Bull Romaniacs. Ein packendes Duell um den ersten Sieg lieferten sich der Brite Billy Bolt und der Bayer Manuel Lettenbichler.

Red Bull Romaniacs ‹The Impossible› Edition 20 ist der dritte von sechs Events der FIM Hard Enduro World Weltmeisterschaft 2023. Punkte bei der längsten und wohl auch härtesten Veranstaltung erhalten die Top-3 des City-Prologs, der am Dienstag absolviert werden musste.

Das diesjährige Starterfeld ist gespickt mit den aktuellen Hard-Enduro-Stars. Der Sieger von 2022, Graham Jarvis (GB), der derzeit sieben Titel bei der Romaniacs hält, ist ebenso am Start wie WM-Leader Manuel Lettenbichler (D/KTM). Weitere starke Teilnehmer sind Mario Roman (E/Sherco), Billy Bolt (GB/Husqvarna), Alfredo Gomez (E/Rieju) und Wade Young (ZAF/Sherco). Ebenso dabei ist der letztjährige Zweite Teo Kabakchiev (BG), Trystan Hart (CAN/KTM) und die Nachwuchstalente Michael Walkner (A), Matthew Green (ZAF) und David Cyprian (CZ).

Die Fahrer der Gold-Klasse lieferten auf dem gut anspruchsvollen Prolog-Parcours eine erstaunliche Performance ab. In den verfügbaren 15 Minuten fuhren die Top-7 zehn Runden, Sieger Billy Bolt und der Zweitplatzierte Manuel Lettenbichler benötigten dafür nicht einmal 13 Minuten. Der Dritte, Alfredo Gomez, war in 13:10 min im Ziel.

Nach dem Prolog stehen den Teilnehmern vier herausfordernde Tage bevor. Streckendirektor Teo Isaac hat für jede Kategorie Strecke mit einer Distanz von durchschnittlich 100 bis 120 km täglich ausgearbeitet, wobei die Teilnehmer zur Unterstützung GPS-Navigation verwenden werden. Während der vier Offroad-Tage werden sie Schmerzen, Kämpfe, Freude, Adrenalin und laut Vorhersage auch extreme Temperaturen ertragen müssen. Ausdauer und Vorsicht sind der Schlüssel, um es bis ins Ziel zu schaffen.

Gold-Klasse

1. Billy Bolt (GB), 10 Runden in 12:22,223 min

2. Manuel Lettenbichler (D), 10 Runden in 12:43,487

3. Alfredo Gomez (E), 10 Runden in 13:10,477



Silber-Klasse

1. Ben Wibberley (GB), 5 Runden in 8:50,157 min

2. Nicolaj Thybring (DK), 5 Runden in 8:59,413

3. Philipp Bertl (A), 5 Runden in 9:29,400



Bronze-Klasse

1. Pol Tarres (AND), 6 Runden in 10:39,000 min

2. Jürg Schütz (CH), 6 Runden in 12:01,950

3. Ian Derwent (AUS), 5 Runden in 11:34,440