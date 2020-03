Formel 1

Coronavirus: WM-Start in Australien ohne Italiener?

​Die Situation um die Ausbreitung des Coronavirus ändert sich beinahe stündlich. In Europa ist Italien am meisten betroffen. Einige Formel-1-Fans fragen sich: Findet der WM-Auftakt in Melbourne ohne Italiener statt?

Die Veranstalter des Formel-1-WM-Auftakts von Australien beteuern: Das Rennen vom 15. März werde wie geplant durchgeführt. Aber wie sich in der Motorrad-WM zeigt, kann die Situation sehr schnell ändern. Zunächst wurde der MotoGP-Saisonbeginn in Katar abgesagt, dann der ganze WM-Lauf in Thailand.

Für die Formel 1 gilt: Was geschieht, wenn mehr und mehr Länder Reisebeschränkungen für Italiener einführen? Pessimisten glauben sogar daran, dass vielleicht der WM-Auftakt in Australien durchgeführt werden kann, aber ohne italienische Teams. Auf dem Papier ginge das: Die Formel 1 verpflichtet sich, ein Startfeld von 16 Wagen zu bringen; fielen Ferrari und AlphaTauri aus, hätten wir diese 16 Wagen.

Aber wie fair wäre das? Hand aufs Herz: Niemand kann sich vorstellen, dass die Formel 1 in Australien ohne italienische Teams antrtt. AlphaTauri-Teamchef Franz Tost im Rahmen der Wintertests von Barcelona: «Wenn einige Teams antreten könnten, weil ihr Personal normal einreisen kann, und andere nicht, weil ihre Mitarbeiter nicht eingelassen werden oder gar nicht erst die Reise antreten können, dann wäre das unfair.»

Der Tiroler ist jedoch überzeugt: Auch wenn das Coronavirus zu weiteren Terminänderungen führen sollte (der China-GP, an sich auf 19. April angesetzt, ist auf unbestimmte Zeit verschoben), könnte es eine volle WM geben. «Wir könnten auf Termine im August ausweichen oder auf November und Dezember. Ich bin zuversichtlich, dass wir 22 Rennen haben werden.»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto zur Reiseproblematik für italienische Staatsbürger: «Ich sehe nicht nur AlphaTauri und uns als betroffene Rennställe. Ich denke auch an die Ferrari-Kunden Alfa Romeo und Haas. Ganz zu schweigen von Alleinausrüster Pirelli. Am Ende könnten wir die Situation erhalten, dass vier Teams nicht fahren können. Sollte ein Grand Prix dann stattfinden? Letztlich ist das nicht meine Entscheidung.»





Formel-1-Rennen 2020

15. März: Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

22. März: Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

5. April: Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

7. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

6. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE

Ohne neuen Termin: Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH