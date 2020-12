Kimi Räikkönen (Alfa Romeo): «Bin nicht frustriert»

​Der Grosse Preis von Sakhir war ein weiteres Rennen der Gelegenheiten, in welchem Alfa Romeo nicht zugreifen konnte. «Iceman» Kimi Räikkönen sagt, wie enttäuscht er über 2020 ist.

Der Grosse Preis von Sakhir war für Kimi Räikkönen kompromittiert, da hatte das Rennen eben erst begonnen. Der 41jährige GP-Veteran sagt: «Mein Start war gut gewesen, aber in der zweiten Kurve musste ich nach aussen ausweichen, traf einen Randstein und verlor das Heck des Wagens aus der Kontrolle. Ich verlor zwei Ränge, aber letztlich hat das keinen Unterschied gemacht.»

«Es war wie eine Woche davor beim Bahrain-GP: Mit frischen Reifen lief es ganz ordentlich, aber je länger das Rennsegment auf den gleichen Walzen dauerte, so schlechter lief es – am Ende war es wie Fahren auf Eis. Wir waren nicht schnell genug, das reicht einfach nicht.»

Vor dem Abu Dhabi-GP sagt Kimi: «Wir haben nun eine Reihe von Rennen hinter uns, die sehr schwierig waren und die kaschierten, welche Fortschritte wir gemacht hatten. Selbst wenn wir das Beste aus dem Wagen geholt haben, die Gegner aber fast alle ins Ziel kommen, waren wir einfach zu langsam, um unter die Top-Ten zu gelangen.»

Kimi blickt aufs intensive Halbjahr der Corona-verkürzten Saison zurück: «Die Saison 2020 ist nicht so verlaufen, wie wir uns das erhofft hatten. Wir ahnten schon bei den Wintertests, dass es eine schwierige Saison werden würde. Ich bin nicht frustriert, aber ich teile die Enttäuschung des Rennstalls, wir hatten uns alle mehr ausgerechnet. 2019 hatten wir einen anständigen Job gemacht, 2020 hätten wir mehr erreichen müssen. Wir haben viel Arbeit für 2021.»



Über die kondensierte Saison 2020 mit 17 Rennen in nur 161 Tagen sagt «Iceman»: «Dadurch, dass die meisten Grands Prix in Europa stattgefunden haben, war es für uns Fahrer nicht so anstrengend. Beim Team ist das hingegen eine ganz andere Sache.»



Räikkönens Ziel für das WM-Finale in Abu Dhabi: «Wir wollen nochmals ein Wörtchen bei der WM-Punktevergabe mitreden und uns mit einem guten Ergebnis in die Winterpause verabschieden.»



Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseur: «Wir haben in dieser Saison ein paar Mal erlebt – chaotische Rennen erzeugen unerwartete Ergebnis. Wir müssen uns in eine Position bringen, in solchen Grands Prix zu profitieren.»





Sakhir-GP, Bahrain

1. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, 1:31:15,114 h

2. Esteban Ocon (F), Renault, +10,518 sec

3. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +11,869

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +12,580

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +13,330

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +13,842

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +14,534

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,389

9. George Russell (GB), Mercedes, +18,556

10. Lando Norris (GB), McLaren, +19,541

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +20,527

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +22,611

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +24,111

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +26,153

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,370

16. Jack Aitken (GB), Williams, +33,674

17. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +36,858

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Ölleck

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash





WM-Stand Fahrer nach 16 von 17 Rennen

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 205

3. Verstappen 189

4. Pérez 125

5. Ricciardo 112

6. Leclerc 98

7. Sainz 97

8. Albon 93

9. Norris 87

10. Stroll 74

11. Gasly 71

12. Ocon 60

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Grosjean 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 540

2. Red Bull Racing 282

3. Racing Point 194

4. McLaren 184

5. Renault 172

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 103

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0