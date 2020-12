Kimi Räikkönen (Alfa) von Ferrari im Stich gelassen

​Alfa Romeo konnte in der Saison 2020 nur acht WM-Punkte erringen und belegt in der Konstrukteurs-Meisterschaft Rang 8. GP-Star Kimi Räikkönen über eine schwierige Saison: «Das war sehr früh klar.»

Alfa Romeo hat eine enttäuschende Saison hinter sich: nur achter WM-Schlussrang, ganze acht Punkte geholt an 17 GP-Wochenenden. Noch schlechter waren 2020 nur Haas (drei Punkte) und Williams (ohne Punkte). Ein Jahr zuvor war Alfa Romeo zwar ebenfalls WM-Achter geworden, aber mit immerhin 57 Punkten.

Das beste Ergebnis von des 21fachen GP-Siegers Kimi Räikkönen vor einem Jahr – Platz 4 in Brasilien. Das beste Ergebnis der Saison 2020: zwei neunte Ränge, in Mugello und Imola. 2019 wurde der Formel-1-Champion von 2007 noch WM-Zwölfter, jetzt ist «Iceman» auf den 16. Platz abgerutscht.

Der 41jährige Finne wusste schon im Februar 2020, dass Alfa Romeo eine schwierige Saison erleben würde, wie er im Rahmen des WM-Finales von Abu Dhabi sagte. «Wir ahnten bei den Testfahrten, dass wir nicht auf jenem Niveau waren, das wir erreichen wollten. Das ist natürlich enttäuschend. Wir haben für 2021 sehr viel Arbeit.»

«Im vergangenen Jahr haben wir einen anständigen Job gemacht. Natürlich macht man sich da Hoffnungen, dass es dann in der folgenden Saison besser läuft. Wir müssen einfach die Ärmel noch höher krempeln. Aber so geht das nun mal in diesem Sport: In einigen Jahren läuft es gut, in anderen ist es schwieriger.»



Wie Haas litt auch Alfa Romeo darunter, dass Ferrari Änderungen am Motor vornehmen musste. Mit dem grossen PS-Schwund wurden die Ferrari-Kunden und ihre Fahrer im Stich gelassen, auch Kimi Räikkönen.



An den ersten beiden Rennwochenenden 2020 in Österreich fiel auf: Die Ferrari-betriebenen Rennwagen von Ferrari, Alfa Romeo und Haas sind auf den Geraden zu wenig schnell. Längst haben Daten der anderen Rennställe bewiesen, was Timo Glock so umschrieben hat: «Es wird offensichtlich, dass 2019 bei Ferrari ein Weg gefunden worden war, mehr Leistung aus dem Motor zu holen. Denn heute sind die Autos 12 bis 15 km/h langsamer auf den Geraden, und das lässt sich nicht mit einer missglückten Aerodynamik erklären. Sondern da ist einfach kein Dampf mehr auf der Kette.»



In Ungarn gab Ferrari-Teamchef Mattia Binotto zu: «Seit vergangenem Jahr haben zahlreiche technische Direktiven der FIA einige Bereiche geklärt. Wir mussten uns diesen Direktiven anpassen. So wie Andere auch. Aber aus Sicht von Ferrari bedeuteten diese Anpassungen, dass wir einen Teil Leistung verloren haben.»



Dazu kam bei Alfa Romeo ein Chassis, das zu wenig Abtrieb aufbaute. Kimi stellte fest: «Die Fahrzeugbalance war oft in Ordnung, aber wir waren einfach zu wenig schnell. Im Runde ist es in der Formel 1 ganz einfach – du brauchst immer mehr Motorleistung und mehr Abtrieb. Dann wird alles einfacher.»



Im Laufe der Saison machte Alfa Romeo Fortschritte. Einige Male fuhr Alfa Romeo in den Rennen sogar auf Augenhöhe mit Ferrari. Besonders Kimi Räikkönen schien immer wieder auf Sebastian Vettel zu treffen, ausgerechnet seinen Kumpel. Aber in jenen Rennen, in welchen es drunter und drüber ging, konnte Alfa Romeo zu wenig Chancen nutzen. Für die WM-Platzierung hätte das kaum etwas ausgemacht: Am Ende lag Alfa Romeo 99 Punkte hinter AlphaTauri.





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0