Lando Norris: Erste Runden im MCL35M in Silverstone

Nachdem das McLaren-Team am Montagabend den 2021er-Renner MCL35M enthüllt hat, dürfen die Stammfahrer Lando Norris und Daniel Ricciardo heute ihre ersten Runden darin drehen.

Kaum ist der neue Formel-1-Renner von McLaren der breiten Öffentlichkeit vorgestellt worden, dreht der MCL35M auch schon seine ersten Runden: Am heutigen Dienstag darf der neue Dienstwagen von Lando Norris und Daniel Ricciardo auf dem Silverstone-Rundkurs seine ersten 100 km abspulen – im Rahmen der erlaubten Filmtage.

Am Steuer sitzt zunächst Lando Norris, der – wie ein Foto des Teams auf Twitter verrät – auf nasser Bahn ausrückte. Auch Teamneuling Daniel Ricciardo darf seine ersten Eindrücke vom neuesten Papaya-Renner sammeln. Und damit nicht genug, es wird erwartet, dass der Traditionsrennstall aus Woking in dieser Woche auch den zweiten Filmtag einlegen wird, danach konzentriert sich die Arbeit auf die Vorbereitung auf die Vorsaison-Testfahrten, die am 12. März in Bahrain beginnen.

Norris weiss noch nicht, was er von seinem neuen Teamkollegen erwarten kann: «Schwer zu sagen, in welchen Bereichen er mich besonders fordern wird, wir müssen zuerst die Testfahrten und das erste Rennen abwarten, denn dann zeigen die Leute, was sie drauf haben.»

«Ich bin mir aber sicher, dass er mich in jeder Hinsicht antreiben wird und ich hoffe, dass auch ich ihm Druck machen kann, das ist auf jeden Fall das Ziel», erklärte der 21-Jährige aus Bristol, der in diesem Monat bereits einen Formel-3-Test absolviert hat, um sich auf die Saison vorzubereiten.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi