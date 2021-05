Fehlstart beim ersten BMW Einstieg in die Formel 1

In der heutigen Kolumne geht es um Startschwierigkeiten beim ersten offiziellen Renneinsatz des BMW-Formel-1-Vierzylinders zum GP-Saisonauftakt 1982.

Zu meiner Vorstellung vielleicht noch mal als Einstieg eine Geschichte aus meiner BMW-Formel-1-Zeit – der Geschichte des Motors, der Nelson Piquet 1983 zum ersten Turbo-Weltmeister der Grand Prix-Historie machte. «Mit vorsichtigem Optimismus nach Kyalami», lautete die im Hause abgestimmte Marschrichtung für unseren ersten offiziellen Auftritt im Formel-1-Zirkus, dem GP Südafrika 1982.

Das war auch die erste Zeile auf der ersten Seite der von mir geschriebenen 40-seitigen Pressemappe, die ich aus Termin-Knappheit in 180-facher Ausfertigung als Reisegepäck von München nach Johannesburg verfrachten ließ.

Bis dahin ging alles gut. Auf dem Rollband der Gepäckausgabe kam aber mein überdimensionaler Karton erst einmal gar nicht an. Und dann, nach bangem Warten, erschien ein undefinierbarer Haufen aus Karton, Papier und lose herum flatternden Schwarzweiß-Fotos.

Erschwerend hinzu kam, dass ich die Reise nach Südafrika wegen einer komplizierten Knieoperation (Folge eines Skiunfalls kurz vor Saisonbeginn) mit einem langen Gipsbein angetreten hatte. Kurzum, das reine Chaos, für mich ein perfekter Fehlstart.

Aber das war noch nichts gegen unseren ersten Auftritt auf der Piste. Auch im Fahrerlager herrschte die Krise, denn ein Streit zwischen den Fahrern und der Sporthoheit war so weit eskaliert, dass an ein vernünftiges Training nicht zu denken war. Als alles wieder so weit eingerenkt war, dass es doch zum Start kam, waren einige Fahrer, auch der Nelson, denkbar indisponiert.

Immerhin hatte er die Pole nur um ein paar lächerliche Zehntelsekunden verpasst, dann aber nach einem verpatzten Start den Brabham-BMW in die Fangzäune gesetzt. Zu allem Unglück war auch Riccardo Patrese mit dem zweiten Auto bald wegen einer gebrochenen Ölleitung aus dem Rennen. Ehre, wem Ehre gebührt: Gewonnen hat in jenem Jahr Alain Prost – auf dem Renault-Turbo.

