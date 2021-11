Mexiko-GP im Fernsehen: Red Bull Racing im Vorteil?

Am Wochenende findet in Mexiko das 18. Saisonrennen statt -. Mit Vorteilen für Red Bull Racing und Max Verstappen. Wir haben alle wichtigen Sendetermine zusammengestellt.

Max Verstappen geht mit einem Polster von nur zwölf Punkten auf Verfolger Lewis Hamilton in das 18. Saisonrennen am Sonntag in Mexiko. Was nach wenig aussieht, ist aber trotzdem ein Vorteil für den Niederländer, glaubt Sky-Experte Timo Glock.

Denn ein Aus würde Verstappen nicht so weh tun, so Glock, «aber Lewis muss einen Ticken mehr aufpassen, denn bei einem Nuller wäre es schwierig, den Rückstand zuzufahren. Max ist da in einer besseren Position, mit dem Punktepolster etwas aggressiver heranzugehen, was die Strategie angeht», so Glock.

Auch in Sachen Teamkollege ist Red Bull Racing in einer besseren Position, findet Glock, «weil man sich bei Mercedes frühzeitig dazu entschieden hat, Valtteri Bottas durch George Russell zu ersetzen. Es ist jetzt so, dass sich Mercedes nicht mehr zu 100 Prozent auf Bottas verlassen kann», sagte Glock: «Red Bull auf Sergio Pérez sehr wohl, er wird Verstappen Schützenhilfe geben.»

Wer mitverfolgen will, wie gut die GP-Stars und ihre Teams mit den Herausforderungen in Mexiko klarkommen, findet hier die wichtigsten Sendetermine in unserer Übersicht.

Mexiko-GP im Fernsehen

Freitag, 5. November

08.00: Sky Sport F1 – Top 10: Drivers behaving badly

08.30: Sky Sport F1 – GP-USA in Austin

11.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA 2021

11.15: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1986

12.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

12.30: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1987

13.15: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP USA 2021

14.00: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1988

14.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA 2021

15.00: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1989

15.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA 2021

16.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

17.45: Sky Sport F1 – Warm-Up: Das Motorsport Spezial

18.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

18.30: Erstes Training

20.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

21.30: Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

21.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

22.00: Zweites Training

23.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA 2021

23.45: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung



Samstag, 6. November

06.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

07.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.00: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Sergio Pérez

10.15: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1986

11.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

12.30: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1987

13.15: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1988

14.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

15.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

17.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP USA 2021

17.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

17.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

18.00: Drittes Training

19.30: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1989

20.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onbards: GP USA 2021

20.15: ServusTV – Vorberichte zum Qualifying

20.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

20.55: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.00: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.00: Qualifying

22.00: ServusTV – Qualifying Analyse

22.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

23.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

23.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 7. November

06.30: Sky Sport F1 – 25 Jahre Formel 1 bei Sky

09.30: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Sergio Pérez

09.45: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1987

10.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.15: Sky Sport F1 – GP Confidential

11.45: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1989

12.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

14.00: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1986

14.45: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1987

15.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: USA 2021

17.45: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Sergio Pérez

18.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

18.10: ServusTV – Countdown zum Rennen

18.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onbards: USA 2021

18.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

19.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

19.50: SRF Zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

19.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

20.00: Grosser Preis von Mexiko

21.40: ServusTV – Analyse des Rennens

22.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

22.10: ORF 1 – Motorhome: Analyse des Rennens

22.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

23.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung