Trotz Verbot: Lewis Hamilton nimmt Schmuck nicht ab

Die Formel-1-Rennleitung hat die GP-Stars in Melbourne an das Schmuckverbot während der Sessions erinnert. Mercedes-Pilot Lewis Hamilton trat dennoch damit zum Rennen an. Und er plant auch nicht, sich davon zu trennen.

Bereits am Freitag hatte das Schmuckverbot, auf das die Rennleitung die Formel-1-Piloten in den üblichen Notizen zum Rennwochenende in Melbourne hingewiesen hat, für Belustigung gesorgt. Lewis Hamilton, der gerne viel Schmuck trägt, erklärte auf die entsprechende Frage: «Ich habe bestimmte Piercings, die ich nicht rausnehmen kann und von denen nicht viele Leute wissen. Das ist natürlich ein Scherz!»

«Diese Regel gibt es schon lange, seit ich dabei bin, gilt sie, das ist also nichts Neues. Ich werde einfach nächste Woche mit noch mehr Schmuck auftauchen», scherzte der Mercedes-Star, der trotz der Diskussionen am Rennsonntag mit einigen Schmuckstücken am Körper in der Startaufstellung zu sehen war.

Nach dem Rennen sagte der siebenfache Weltmeister: «Ich habe nicht die Absicht, sie zu entfernen, denn ich denke, das sind persönliche Dinge. Man sollte so sein dürfen, wie man ist. Es gibt auch Dinge, die ich nicht entfernen kann. Diejenigen an meinem rechten Ohr sind buchstäblich festgeschraubt, also müsste ich sie mir absägen lassen oder so. Deshalb werden sie bleiben.»

Für Lacher sorgte auch Pierre Gasly, der die Sache folgendermassen kommentierte: «Eigentlich will ich nichts dazu sagen. Aber wenn sie meinen Hintern kontrollieren wollen, oder meine Genitalien – ich habe nichts zu verstecken. Wenn es sie glücklich macht, dann sollen sie das tun.»

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0