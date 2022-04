Rote Flagge in Imola: Quali-Crash von Carlos Sainz 22.04.2022 - 17:52 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Carlos Sainz landete in der Streckenbegrenzung

Carlos Sainz beendete bereits den jüngsten GP in Melbourne mit einem enttäuschenden Fahrfehler. Im Qualifying in Imola landete der Spanier aus dem Ferrari-Team nach einem Abflug in der Streckenbegrenzung.