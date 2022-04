Sebastian Vettel: Endlich ein Keks als Belohnung

Für Sebastian Vettel war der achte Platz in Imola «wie ein Sieg». Vor allem waren die ersten Punkte wichtig für Moral und Motivation. Und für die Zukunft.

Sebastian Vettel wurde nach dem vierten Saisonrenenn in Imola euphorisch. Er hatte den unscheinbaren achten Platz als «Sieg» für Aston Martin bezeichnet.

Denn er weiß, was dieser «Sieg» bedeutet, vor allem für die Mannschaft. «Du arbeitest dir den Hintern ab und wenn du ein gutes Paket hast, ist es einfach, gute Ergebnisse einzufahren», so Vettel. Aber wie viel Arbeit hinten im Feld investiert werde, das habe er über viele Jahre nicht wertgeschätzt, gibt er zu, schließlich sei er nicht betroffen gewesen.

Seine Erkenntnis: «Es ist schwieriger, weil du nach einem Rennen keinen Keks als Belohnung bekommst. Versuch mal, deinen Hund zum Hüpfen zu bringen, ohne ihm einen Keks hinzuhalten, den er danach kriegt», scherzte Vettel. Daher sei das Ergebnis gut für das Team: «Ich freue mich für die Mannschaft», so Vettel.

Das Erfolgserlebnis kommt zu einem Zeitpunkt, wo Vettel ausführlich über seine Zukunft philosophierte. In Imola gab er einen Einblick in sein Seelenleben, in die schwierige Situation, in der er aktuell steckt. Seine Zukunft bei Aston Martin wird seit Wochen in Frage gestellt, dazu auch seine generelle Motivation für die Formel 1. Denn der achte Platz kann und darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Aston Martin eigentlich noch nicht in die Top Ten gehört.

Deshalb sind es andere, sind es die kleinen Dinge, die motivieren müssen. Imola zum Beispiel. Oder die Tatsache, dass das Team wächst. «Viele Dinge, die vielversprechend aussehen», wie Vettel es nennt.

Und darum gehe es, so der Heppenheimer: «Wie vielversprechend sieht die Zukunft aus?» Deshalb werden die nächsten Monate «ganz wichtig», so Vettel, «um die Richtung für den Rest des Jahres zu definieren. Es wäre falsch, die Saison abzuschreiben. In ein paar Monaten wissen wir genauer, wo wir stehen.»

Dann wird auch Vettel wissen, wo er steht, ob er noch einmal einen neuen Vertrag unterschreibt, denn der aktuelle bei Aston Martin läuft nach dieser Saison aus. «Er ist kein Fahrer, der um Platz 18 kämpfen will», sagte Aston Martins Teamchef Mike Krack. Er stärkt Vettel den Rücken.

Wenn ein Rennstall einen Fahrer wie Vettel habe, und ihm ein Auto geben könne, das ihn motiviere, «dann wärst du dumm, wenn du nicht versuchst, ihn zu halten», betonte er. Krack weiß aber auch: «Es liegt an uns, ihm die Werkzeuge anzubieten, die er braucht, um zu performen.»

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1