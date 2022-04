Gerhard Berger: «Das kann sich Leclerc nicht leisten»

Im Rahmen der TV-Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» hat GP-Sieger Gerhard Berger das Rennwochenende von Imola analysiert und spricht über Charles Leclerc und Max Verstappen.

Der Österreicher Gerhard Berger war einer der Gäste beim Motorsport-Talk im Rahmen der TV-Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» in Salzburg. Der Tiroler schilderte seine Eindrücke vom Grossen Preis der Emilia-Romagna in Imola.

«Ich bin immer neutral und freue mich für den, der ein so schwieriges Rennen wie Imola gewinnt», hält der 62-Jährige fest. «Natürlich stehe ich Red Bull nahe. Mir gefällt zudem Max generell – mit seiner aggressiven Fahrweise.»

Schlagen wegen Ferrari zwei Herzen in der Brust von Berger? Immerhin ist er dort von 1987 bis 1989 und von 1993 bis 1995 gefahren und hat dabei fünf seiner zehn GP-Siege erobern können. Berger weiter: «Ich habe noch viele Freunde bei Ferrari und stehe den Italienern nahe. Es war aber gut in Imola, dass Max gewonnen hat und dass es spannend bleibt in der WM.»

Zum Patzer von WM-Leader Charles Leclerc, der den Monegassen Platz 3 gekostet hat, sagt Berger: «Solche Fehler kann man sich in so einer harten Meisterschaft nicht leisten. Okay, bei einem harten Zweikampf sage ich nichts, wenn etwas passiert. Er war aber ganz alleine unterwegs und hatte alle Zeit der Welt.»

Der 210-fache GP-Teilnehmer Berger weiss: "Er hat sieben Punkte verschenkt, er war Dritter, nun ist es Sechster. Leclerc ist ein schneller Pilot, keine Frage. Aber jetzt werden wir sehen, wie gut er über eine ganze Saison in einem Titelkampf ist.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1