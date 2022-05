Lewis Hamilton: «Das kann ich nicht ignorieren»

Seit Wochen ist das in Florida ein heisses Thema auf Seite 1: ein neues, strengeres Gesetz in Sachen Schwangerschafts-Abbruch. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton schaltet sich in die Diskussion ein.

Es wird in jeder TV-Sendung in Miami thematisiert, es dominiert seit Wochen die Berichterstattung in den Tageszeitungen, es wird in der Bevölkerung kontrovers diskutiert – Ron DeSantis, Gouverneur des Bundesstaates Florida, hat ein Gesetz zum weitgehenden Verbot von Schwangerschafts-Abbruch nach Woche 15 unterzeichnet. Wer gegen dieses Gesetz verstösst, der muss mit einer Strafe von bis zu zehn Jahren Haft und einer Geldbusse von 100.000 Dollar rechnen.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton engagiert sich seit Jahren gegen Rassismus und für mehr Gleichheit. Unvergessen auch, wie er in der Türkei eine Bucht aufräumen half, die Fleisch-Industrie geisselte und seine Fans immer wieder dazu ermahnt, umweltbewusster zu leben.

Das neue Gesetz in Florida regt den 103-fachen GP-Sieger auf. Er hat sich auf Instagram zu Wort gemeldet und sagt: «Ich liebe es, mich in den Staaten aufzuhalten. Aber was im Moment da abgeht, das kann ich nicht ignorieren. Ich kann nicht darüber hinwegsehen, was gewisse Regierungen den Frauen hier antun.»



«Jeder muss die freie Wahl haben zu entscheiden, was mit seinem Körper passiert. Es kann nicht angehen, dass einer Frau diese Wahl weggenommen wird.»





