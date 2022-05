Valtteri Bottas (Alfa Romeo): Hamilton mag Nackfoto

Alfa Romeo-Pilot Valtteri Bottas und ein Nacktfoto, das seine Freundin Tiffany Cromwell geschossen hat. Das Foto brachte für den guten Zweck 50.000 Euro ein, aber Lewis Hamilton erfuhr zu spät von der Aktion.

Der Finne Valtteri Bottas (32) ist seit seinem Wechsel zu Alfa Romeo tiefenentspannt. Er zeigt nicht nur eindrucksvolle Leistungen (fünf Punktefahrten in sechs Rennen), er beweist in den sozialen Netzwerken auch seinen drolligen Sinn für Humor, sei dies auf TikTok oder auf Instagram, wo er eine stattliche Fangemeinde aufgebaut hat.

Aber ein Foto erzeugte nach dem Miami-GP einen Wirbel, den der WM-Zweite von 2019 und 2020 nicht erwartet hätte: Seine Lebensgefährtin Tiffany Cromwell schoss in Colorado ein Foto vom badenden Bottas, der im Grossraum Aspen nackt ins Wasser gesprungen war.

Inzwischen hat mehr als eine halbe Million Menschen das Foto mit einem Like versehen, das Echo war so gewaltig, dass Bottas auf eine Idee kam: Für den guten Zweck liess er vom Fotografen Paul Ripke Prints herstellen, die man einen Tag lang kaufen konnte, 5000 Fans griffen zu, so kamen 50.000 Euro zusammen.

Bottas freut sich über die schöne Summe, aber er wundert sich auch wenig darüber, dass 5000 Menschen seinen nackten Hintern kaufenswert finden. «Ein wenig merkwürdig ist das schon. Das zeigt wieder mal die Macht der sozialen Netzwerke. In nur 24 Stunden gleich 50.000 Euro zu sammeln, das ist gewaltig, etwas verrückt. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht ganz, aber es ist ja für eine gute Sache.»



«Das Bild entstand ganz natürlich, aber als wir auf Instagram die ganzen Likes sahen, kamen wir auf die Idee, daraus mehr zu machen. Die Idee hat voll eingeschlagen.»



Es ist nicht das erste Mal, dass die Fans Bottas im Adamskostüm sehen: In Saison 3 von «Drive to Survive» filmte die Netflix-Mannschaft Valtteri in der Sauna.



Auch bei den Fahrerkollegen ist der nackte Hintern von Bottas zum Thema geworden. Rekord-Champion Lewis Hamilton lachte: «Ich habe erst zu spät erfahren, dass man ein Bild kaufen konnte, aber ich finde – eines der besten Fotos von Valtteri!»





