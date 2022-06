Max Verstappen: «Ferrari ist auf einer Runde schnell»

Formel-1-Champion Max Verstappen schaffte es in beiden Freitagstrainings in Baku auf den 3. Platz. Hinterher analysierte der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team die eigene Leistung und die Performance der Gegner.

Max Verstappen drehte in beiden freien Baku-Trainings am Freitag jeweils die drittschnellste Runde. In der ersten Session fehlten ihm am Ende 0,334 sec auf die FP1-Bestzeit seines Red Bull Racing-Teamkollegen Sergio Pérez. Im zweiten Training betrug sein Rückstand auf die Tagesbestzeit von Charles Leclerc 0,356 sec.

Nach getaner Arbeit erklärte der Niederländer: «Insgesamt war es kein schlechter Tag, wir müssen nur noch ein paar Kleinigkeiten Verbessern. Bei meinen schnellen Versuchen auf der weichen Mischung hatte ich sowohl im ersten als auch im zweiten Training etwas Pech. Denn es gab einige gelbe Flaggen und ich musste jedes Mal vom Gas.»

Und mit Blick auf die Konkurrenz erklärte Verstappen gewohnt nüchtern: «Ferrari ist auf einer Runde schnell, wie es aussieht. Im Renntrimm scheinen wir aber auf Augenhöhe zu sein, was natürlich positiv ist. Gut ist auch, dass wir die Reifen auf einer Runde auf Temperatur bringen konnten.»

«Mein Longrun war eigentlich gar keiner, ich drehte insgesamt nur drei Runden, aber es sah gut aus. Wir wissen natürlich nicht, wie der Reifenabbau genau aussehen wird, aber wir sollten genügend Informationen haben, um noch zulegen zu können», ergänzte der Formel-1-Champion.

2. Training, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,224 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,472

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,580

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:44,142

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,274

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,315

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,548

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,567

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,609

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,771

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:44,781

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,874

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,874

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:45,059

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:45,115

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:45,264

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:45,588

18. Alex Albon (T), Williams, 1:46,397

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:46,425

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:47,218

1. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:45,476 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:45,603

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,810

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,012

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:46,571

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:46,667

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,696

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,705

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:46,830

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:46,917

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,691

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,847

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:47,946

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:47,970

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:48,078

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:48,222

17. Alex Albon (T), Williams, 1:48,419

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:48,810

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:50,921

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:58,332