Sebastian Vettel (Aston Martin/12.): «Nicht mein Tag»

Im freien Training zum Kanada-GP war Sebastian Vettel sensationeller Drittschnellster, dann ging in der Qualifikation alles schief. Im Rennen konnte der Deutsche keine Punkte sammeln.

Dem vierfachen Weltmeister Sebastian Vettel war vor seinem 286. Formel-1-Rennen klar: Das wird jetzt ein hartes Stück Arbeit. Der Deutsche ärgerte sich noch immer über das verpatzte Qualifying. Nach einem grandiosen dritten Platz im dritten freien Training ging im Abschlusstraining gar nichts – im ersten Quali-Segment ausgeschieden, nur Startplatz 16. «Das war unfassbar frustrierend, der schöne Speed aus dem freien Training war komplett weg.»

Aston Martin-Teamchef Mike Krack: «Wir vermuten, dass wir uns in Sachen Reifendruck vertan haben. Die Piste trocknete schneller als erwartet. In Monaco war es zwar auch nass, aber nicht so kühl wie hier in Montreal. Wir lagen richtig im freien Training, wir lagen falsch im Qualifying.»

Sebastian Vettel ist lange genug in der Vollgasbranche, um zu wissen: Ganz besonders beim Kanada-GP passieren die verrückteste Dinge. Und auf dem Circuit Gilles Villeneuve lassen sich auch Plätze gutmachen. «Es sollte noch immer möglich sein, in die Top-Ten vorzustossen. Wir sind schneller als die Gegner vor uns. Ich brauche einen guten Start und eine clevere Rennstrategie.»



Aber als die karierte Flagge fiel, tauchte Vettel nur auf dem zwölften Platz auf: «Es war einfach nicht unser Tag, das Rennen ist nicht für uns gelaufen. Die virtuellen Safety-Car-Phasen haben uns zwei Mal das Genick gebrochen. Praktisch alle Fahrer haben einen Gratisstopp gekriegt, beim zweiten Mal all diejenigen, die beim ersten Mal nicht abgebogen waren. Und damit war es vorbei, aber so geht es manchmal in der Formel 1.»



«Wir hätten heute mehr punkten müssen als mit dem zehnten Platz von Lance Stroll. Dass wir im nassen Qualifying auf keinen grünen Zweig gekommen sind, wiegt jetzt doppelt und ist schon bitter. Ich schätze, wir hätten mindestens einen Alpine-Fahrer schnappen können.»



Und dass wusste Vettel noch gar nicht, dass Alonso noch eine Fünfsekundenstrafe erhielt (Schlangelinienfahren gegen Bottas).



Vettel: «Wir haben einfach in der VSC-Phase zu viel Zeit verloren. Seit Samstagnachmittag ist hier alles gegen uns gelaufen.»





Kanada-GP, Montreal (nach Strafe Alonso)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3