Nico Rosberg über Lewis Hamilton: «Bereue gar nichts»

Als Nico Rosberg und Lewis Hamilton um den WM-Titel kämpften, zerbrach die Freundschaft zwischen den damaligen Teamkollegen. Der Deutsche blickt ohne Reue zurück, wie er beteuert.

Dass sich WM-Rivalen auch gut verstehen können, beweisen in diesem Jahr Red Bull Racing-Titelverteidiger Max Verstappen und Ferrari-Star Charles Leclerc. Dass die Chemie zwischen den beiden 24-Jährigen stimmt, war zuletzt etwa in Silverstone zu sehen. Dort tröstete Verstappen Leclerc nach dem Rennen.

Der frühere GP-Pilot Nico Rosberg sagt dazu: «Beide kennen sich seit der Kindheit und respektieren sich, da sie wissen, dass sie grandiose Talente sind. Aber ich denke nicht, dass diese Szenen das Gesamtbild darstellen.»

Rosberg ist sich sicher: «Das sind Momentaufnahmen, die man zwischen mir und Lewis auch hätte finden können, dass wir zusammen lachen. Im Grossen und Ganzen geht es da intensiv zur Sache. Auch wenn Charles weit zurückliegt in der WM. Er ist keine unmittelbare Bedrohung für Max. Und komischerweise hatten die beiden bisher wenige sehr enge oder kontroverse Situationen miteinander. Aber darauf warten wir noch, dann sieht das wieder anders aus (lacht).»

Dennoch zerbrach die Freundschaft zwischen dem Deutschen und dem Engländer, als es um den WM-Titel ging. Rosberg erinnert sich: «Das ist sofort passiert, als wir um die WM gekämpft haben. Vorher nicht. Aber das ist immer so: Wenn man um den Erfolg in jedem Rennen und um Titel kämpft, geht das nicht mehr.»

«Wenn man die Weltmeisterschaft für sich entscheiden will, kann man nicht ‚Friede, Freude, Eierkuchen‘ spielen. Du musst Grenzen ausloten und in Grauzonen gehen, um zu gewinnen. Gerade wenn zwei Fahrer auf einem so hohen Level sind. Und dann wird es oft eng», ist sich der 37-Jährige sicher.

Und Rosberg stellt klar: «Ich bereue da gar nichts. Das war eine sensationelle Zeit und ein mega Fight. Darauf bin ich sehr stolz. Inzwischen sind wir auch wieder neutral unterwegs, das ist schon okay. Und das Witzige ist, dass wir in der Extreme E erneut gegeneinander kämpfen.»

Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3