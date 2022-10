Charles Leclerc (Ferrari/3.): «Darf nicht jammern» 23.10.2022 - 23:46 Von Mathias Brunner

© Ferrari Charles Leclerc

Ferrari-Pilot Charles Leclerc erringt beim Grossen Preis der USA in Austin (Texas) den dritten Platz. Nach einer tollen Leistung auf dem Circuit of the Americas (COTA) sagt er: «Genau das hatte ich mir gewünscht.»