Jan Monchaux (Alfa Romeo): Das war etwas irritierend

​Der Franzose Jan Monchaux, für den neuen, bei Sauber in der Schweiz gebauten Alfa Romeo verantwortlich, ist mit dem Vorgehen der Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA nicht einverstanden.

Jan Monchaux gibt zu: «Im Grund hat die Arbeit am 2023er Alfa Romeo begonnen, da war das 2022er Flügelauto kaum fertiggestellt.» Aber es stellte sich heraus – bei der Planung für Jahr 2 der neuen Rennwagengeneration mussten Monchaux und seine Fachkräfte ein bewegliches Ziel verfolgen.

Der Alfa Romeo-Technikchef erklärt: «An sich mag ein Ingenieur eine Veränderung, weil das immer eine Herausforderung ist und gleichzeitig eine Chance, sich etwas Pfiffiges einfallen zu lassen. Aber ganz ehrlich – es war etwas irritierend, als das Reglement sehr spät nochmals korrigiert wurde. Eine so späte Anpassung der Regeln führt normalerweise dazu, dass grosse Teams eher davon profitieren.»

Monchaux präzisiert: «Es geht um Details am Boden. Um dem Effekte des Bouncing entgegenzuwirken, wurde der seitliche Abschluss um 15 Millimeter angehoben. Das klingt jetzt nicht nach viel, 15 Millimeter, aber glaubt mir – es reicht, dass wir uns ein wenig am Kopf gekratzt haben. Denn wir mussten den ganzen Boden frisch entwerfen.»

Allerdings sagt Monchaux auch: «Ich bin mit unseren Fortschritten recht zufrieden. Aber wir werden im Laufe der kommenden Saison mehr aus unseren Möglichkeiten machen müssen als 2023. Wir begannen die Saison gut, aber dann taten wir uns schwer, den Wagen schneller zu machen.»

Das Ziel von Jan Monchaux: besser abschneiden als 2022. Da ist Alfa Romeo im Konstrukteurs-Pokal Sechster geworden. Neues Ziel ist daher Rang 5. Den haben die Schweizer als Sauber letztmals in der Saison 2002 erreicht. Als BMW-Sauber wurde die Mannschaft aus dem Zürcher Hinwil 2007 toller WM-Zweiter hinter Ferrari.





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format