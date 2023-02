Sergio Pérez zu Daniel Ricciardo: Spielt keine Rolle

​Daniel Ricciardo ist zu Red Bull Racing zurückgekehrt, als Test- und Ersatzfahrer. GP-Sieger Sergio Pérez ist froh, dass Daniel die Mannschaft verstärkt, der Mexikaner sieht den Australier nicht als Bedrohung.

Als Red Bull Racing bestätigte, dass Daniel Ricciardo zurückkehrt, machte im Internet schnell die Runde: Die fünffachen Gewinner des Konstrukteurs-Pokals wollten sich auf diese Weise absichern, einen guten Mann zur Hand zu haben, sollten die Leistungen von Sergio Pérez nicht stimmen. Oder anders gesagt: Ricciardo solle dem Mexikaner Beine machen.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagte jedoch zur Verpflichtung des achtfachen GP-Siegers Ricciardo: «Über das enorme Talent und den glänzenden Charakter von Daniel müssen wir nicht diskutieren. Alle Mitarbeiter im Rennwagenwerk freuten sich auf ihn. Wir haben durch seine Erfahrung die Möglichkeit, uns breiter aufzustellen, sein Wissen wir von grossem Nutzen sein.»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ergänzte: «Wir haben so viele Sponsoren, wir müssen Show-Runs machen und dergleichen. Da ist Daniel natürlich einer der Profiliertesten.»

Daniel wird in die Arbeit von Red Bull Racing an den GP-Schauplätzen eingebunden und steht in der kommenden Saison bereit, sollten Max Verstappen oder Sergio Pérez (Red Bull Racing), beziehungweise Nyck de Vries oder Yuki Tsunoda (AlphaTauri) nicht einsatzfähig sein.

Im Rahmen der Red Bull Racing-Präsentation in New York sagt Sergio Pérez über Daniel Ricciardo: «Wir dürfen uns glücklich schätzen, Daniel bei uns zu haben. Er bringt so viel Erfahrung mit, er weiss genau, wovon Max und ich sprechen, wenn wir Eindrücke vom Rennwagen schildern. Ich sehe ihn als enorme Hilfe.»



Zur angeblichen Bedrohung durch Ricciardo meint Pérez: «Wenn du für Red Bull Racing fährst, dann muss deine Leistung immer stimmen. Daniel spielt dabei keine Rolle.»





